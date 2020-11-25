《女神降临》导演谈主演选角原因：车银优是「李修豪」第一顺位人选、黄仁烨声音非常好听

tvN新水木剧《女神降临》改编自同名网路漫画，由文佳煐、车银优、黄仁烨主演。

讲述一个平凡少女任朱静，靠化妆变成女神，和两位男主角李修豪、韩书竣之间的故事。（这部剧会在黄Viu煲剧平台播出，香港观众密切注意罗！）



担任《女神降临》导演的金尚叶导演也接受采访，并提到：「原作大热的理由就是人物画风和角色，将这一点作爲重要点，主要致力於相似度高的选角。」也对三位主演表现出了坚定的信心。



「我认为文佳煐有突出的才能可以很好的诠释角色，她和同龄演员相比，因为是童星出身所以演技经验较丰富，可以很好的掌控角色。本人也很欣然接受扮丑，剧中还进行了特殊装扮，我很感谢她。」



「车银优饰演李修豪的角色，他在原作漫画作家、漫画粉丝心中也是第一顺位人选，开拍前我认为车银优是一位很温暖，拥有清新魅力的朋友。开拍后发现他非常有男人味，他有很单纯、悲伤的感情，以原著中修豪拥有的形象为基础，这部分在角色上添加了色彩。」



「黄仁烨在激烈战争中脱颖而出，首先他的声音非常好，虽然有粗犷的感觉，但不知为何他的眼神充满了忧愁。他是位很关心他人的朋友，正在尽最大的努力来展现角色间的化学反应。」



除了主演外，金尚叶导演：「也请多多关注朱静的家人和学校老师、学生们。周围的角色和主演们有著不同的色彩，他们将会为剧情增加趣味性。与原作相比，人物的感情和故事会让人更加深刻，爲了将原作的趣味最大程度地融入电视剧做了很多努力。」

而《女神降临》将在12月9日首播。

（图：tvN《女神降临》、VIU）

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