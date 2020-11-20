孔劉透露《永生戰》最大看點：「朴寶劍第一次展現出屬於反派的魅力眼神」

一臉善良單純的朴寶劍，眼神突然轉變的瞬間會是什麼樣呢？ 居然令孔劉都說出「朴寶劍一定要演壞人」，真的讓人超想看這部電影啊！

《永生戰》（港譯：複製人徐福）上月舉辦發佈會時，孔劉提到朴寶劍在片中展現了令人意外的一面：「在《永生戰》裡，你會第一次看到朴寶劍與大眾印象相反的眼神。 他演得很有魅力，我開玩笑對他說有機會一定要演一下反派惡角：你看，那眼睛瞪得多嚇人啊！朴寶劍在這部片裡的形象轉變絕對是重要看點。 」





《永生戰》導演李勇週在接受《VOGUE》雜誌採訪時也透露過選擇朴寶劍來演的原因：「朴寶劍的兩面性是屬於未知的領域。 這部電影將會讓他的兩面性全部展現出來。 平時看起來無比開朗和單純，但某個瞬間卻突然變得鋒利陌生、彷彿能割傷人的眼神，對於徐福這個具有兩面的角色而言再適合不過了。 」





李勇周導演還說：「（朴寶劍）有時像少年，有時像大人。 明亮的眼睛裡噙着淚水、令人心軟，但同一雙眼睛卻又有壓制一切的力量。 他有讓人卸下防備的力量，一種天生的說服力。 我經常感到驚訝，那樣善良的臉孔上怎麼會出現那麼陰森的氣質。 」





看來這部電影真的是朴寶劍螢幕形象大變身的作品，12月就要上映了，好期待好想看啊！







（圖源：《永生戰》預告片及劇照）

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