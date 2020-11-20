183cm金宣虎和167cm DinDin演繹的最萌身高差：為了弟弟展示紳士腿的哥哥XD

都說男女之間較大的身高差會讓人看得心動，其實男男之間的身高差也莫名萌萌的。

最近因為《Start-Up》而人氣大爆發，成為全民最新寶藏男孩的金宣虎就和歌手DinDin演繹了最萌身高差，兄弟倆同框的鏡頭真的很和諧。



作為《兩天一夜》的固定成員，金宣虎和DinDin經常組隊，同框出鏡。 金宣虎是個擁有無敵大長腿，身高183cm的高大男生，而DinDin則是個身高166.7cm的嬌小男，兩人身高差有15cm，站在一起時一大一小，一高一矮，形成鮮明的對比。 金宣虎被DinDin襯托得更加威猛高大，DinDin則被金宣虎映照得更加嬌小。



對於小個子的DinDin，做遊戲時金宣虎展現了紳士腿，和DinDin視線平行。 不過DinDin誤認為金宣虎是為了先搶到放在地上的氣錘，吐槽說：「我也要蹲得更低點。 」也許是覺得DinDin的吐槽太可愛，金宣虎故意說：「你就好好站著吧。 」





相關內容播出后，廣大觀眾都被這一幕給逗笑了，紛紛表示：「金宣虎太可愛了」、「倔強的DinDin」。



金宣虎不僅俘獲了廣大女飯的芳心，其實也受到了《兩天一夜》中哥哥、弟弟的喜愛，金鐘民、DinDin和延正勛都為拍攝電視劇的他送去了咖啡車。



「圖：《兩天一夜》、金宣虎IG、PANN」

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