孔刘透露《永生战》最大看点：「朴宝剑第一次展现出属於反派的魅力眼神」

一脸善良单纯的朴宝剑，眼神突然转变的瞬间会是什么样呢？ 居然令孔刘都说出「朴宝剑一定要演坏人」，真的让人超想看这部电影啊！

《永生战》（港译：复制人徐福）上月举办发布会时，孔刘提到朴宝剑在片中展现了令人意外的一面：「在《永生战》里，你会第一次看到朴宝剑与大众印象相反的眼神。 他演得很有魅力，我开玩笑对他说有机会一定要演一下反派恶角：你看，那眼睛瞪得多吓人啊！朴宝剑在这部片里的形象转变绝对是重要看点。 」





《永生战》导演李勇周在接受《VOGUE》杂志采访时也透露过选择朴宝剑来演的原因：「朴宝剑的两面性是属於未知的领域。 这部电影将会让他的两面性全部展现出来。 平时看起来无比开朗和单纯，但某个瞬间却突然变得锋利陌生、彷佛能割伤人的眼神，对於徐福这个具有两面的角色而言再适合不过了。 」





李勇周导演还说：「（朴宝剑）有时像少年，有时像大人。 明亮的眼睛里噙着泪水、令人心软，但同一双眼睛却又有压制一切的力量。 他有让人卸下防备的力量，一种天生的说服力。 我经常感到惊讶，那样善良的脸孔上怎么会出现那么阴森的气质。 」





看来这部电影真的是朴宝剑萤幕形象大变身的作品，12月就要上映了，好期待好想看啊！







（图源：《永生战》预告片及剧照）

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