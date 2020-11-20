183cm金宣虎和167cm DinDin演绎的最萌身高差：为了弟弟展示绅士腿的哥哥XD

都说男女之间较大的身高差会让人看得心动，其实男男之间的身高差也莫名萌萌的。

最近因为《Start-Up》而人气大爆发，成为全民最新宝藏男孩的金宣虎就和歌手DinDin演绎了最萌身高差，兄弟俩同框的镜头真的很和谐。



作为《两天一夜》的固定成员，金宣虎和DinDin经常组队，同框出镜。 金宣虎是个拥有无敌大长腿，身高183cm的高大男生，而DinDin则是个身高166.7cm的娇小男，两人身高差有15cm，站在一起时一大一小，一高一矮，形成鲜明的对比。 金宣虎被DinDin衬托得更加威猛高大，DinDin则被金宣虎映照得更加娇小。



对於小个子的DinDin，做游戏时金宣虎展现了绅士腿，和DinDin视线平行。 不过DinDin误认为金宣虎是为了先抢到放在地上的气锤，吐槽说：「我也要蹲得更低点。 」也许是觉得DinDin的吐槽太可爱，金宣虎故意说：「你就好好站著吧。 」





相关内容播出后，广大观众都被这一幕给逗笑了，纷纷表示：「金宣虎太可爱了」、「倔强的DinDin」。



金宣虎不仅俘获了广大女饭的芳心，其实也受到了《两天一夜》中哥哥、弟弟的喜爱，金钟民、DinDin和延正勋都为拍摄电视剧的他送去了咖啡车。



「图：《两天一夜》、金宣虎IG、PANN」

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