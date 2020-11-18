《哲仁王后》「夜店宮廷」團體海報公開，申惠善豪邁坐姿超引人矚目XD

韓劇史上的宮中野蠻女性又要多加一人了XDD

tvN新週末劇《哲仁王后》將於下月首播，昨(17)日公開了四位主演申惠善、金正賢、裴宗玉與金太祐均在內的團體海報。



海報中可見四人聚在宮中一隅。「哲宗」（金正賢 飾）與大王大妃「純元王后」（裴宗玉 飾）各站一側，有互別苗頭之意。純元王后還緊盯著哲宗，也就是自己扶植的魁儡君王，只不過哲宗似乎毫不懼怕。身為宮中權力中心金左根（金太祐 飾）默默站在最後方階梯上，腦海中也許正盤算些什麼。

最引人矚目的莫過於海報中心的女主角，申惠善飾演的「哲仁王后金昭榮」，豪邁坐姿，以及刻意耍帥的表情與手勢，令人噴笑XD 這位哲仁王后體內可住著「大韓民國虛勢男張奉煥」！



《哲仁王后》正是部穿越劇，講述現代男子張奉煥意外成了朝鮮時代中殿金昭榮，和夫君哲宗之間靈魂出竅緋聞。申惠善將詮釋男兒靈魂，和金正賢搞笑上演BL情節，成為本劇最大賣點。兩人還要和裴宗玉與金太祐在宮中明爭暗鬥，各懷鬼胎的他們如同海報所示：「宮裡到處都是秘密，但不會永遠封印」。

《哲仁王后》製作團隊表示，中殿金昭容擁有現代自由奔放的靈魂，這將是她充滿活力的「朝鮮生存記」，再加上擁有秘密的人們在宮廷暗鬥，這部劇將帶來多姿多彩的趣味。

海報上新的Logo樣式也很搶眼，設計成霓虹燈樣式，是繼‎宮廷版IG人物海報後，再次嘗試讓新舊擦出火花。官方同時也釋出了動態版海報，宮廷瞬間變夜店XD



《哲仁王后》將在12月12日晚間9點於tvN首播，接擋《Start-Up》。

（圖：tvN）

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