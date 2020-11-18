《哲仁王后》「夜店宫廷」团体海报公开，申惠善豪迈坐姿超引人瞩目XD

韩剧史上的宫中野蛮女性又要多加一人了XDD

tvN新周末剧《哲仁王后》将於下月首播，昨(17)日公开了四位主演申惠善、金正贤、裴宗玉与金太佑均在内的团体海报。



海报中可见四人聚在宫中一隅。「哲宗」（金正贤 饰）与大王大妃「纯元王后」（裴宗玉 饰）各站一侧，有互别苗头之意。纯元王后还紧盯著哲宗，也就是自己扶植的魁儡君王，只不过哲宗似乎毫不惧怕。身为宫中权力中心金左根（金太佑 饰）默默站在最后方阶梯上，脑海中也许正盘算些什么。

最引人瞩目的莫过於海报中心的女主角，申惠善饰演的「哲仁王后金昭荣」，豪迈坐姿，以及刻意耍帅的表情与手势，令人喷笑XD 这位哲仁王后体内可住著「大韩民国虚势男张奉焕」！



《哲仁王后》正是部穿越剧，讲述现代男子张奉焕意外成了朝鲜时代中殿金昭荣，和夫君哲宗之间灵魂出窍绯闻。申惠善将诠释男儿灵魂，和金正贤搞笑上演BL情节，成为本剧最大卖点。两人还要和裴宗玉与金太佑在宫中明争暗斗，各怀鬼胎的他们如同海报所示：「宫里到处都是秘密，但不会永远封印」。

《哲仁王后》制作团队表示，中殿金昭容拥有现代自由奔放的灵魂，这将是她充满活力的「朝鲜生存记」，再加上拥有秘密的人们在宫廷暗斗，这部剧将带来多姿多彩的趣味。

海报上新的Logo样式也很抢眼，设计成霓虹灯样式，是继‎宫廷版IG人物海报后，再次尝试让新旧擦出火花。官方同时也释出了动态版海报，宫廷瞬间变夜店XD



《哲仁王后》将在12月12日晚间9点於tvN首播，接挡《Start-Up》。

（图：tvN）

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