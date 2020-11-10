申惠善、金正賢、裴宗玉《哲仁王后》人物海報大搞創意設計成「宮廷版Instagram」

目前還傳出製作組真的替人物們創辦了IG！

由申惠善、金正賢、裴宗玉與金太祐主演，融合史劇與喜劇的《哲仁王后》，劇情大玩穿越時空、男生附在女生身上……等等有趣情節，連人物海報也要古今融合，設計成宮廷版Instagram「人手詫捄覽」（Instagram直翻成韓文再寫作漢字），藏有許多巧思。這劇快將在黃Viu煲劇平台播出，香港觀眾密切注意囉！

▼中殿（金昭榮）／申惠善 飾



ID：fake_ cowdragon #中殿Stagram #金昭榮 #其實是_張奉煥 #申惠善

「雖然會受到打擊，但盡量降低。我其實是男人啊！」照片中中殿娘娘打扮典雅，卻擺出了耍帥（中二？）姿勢，他精緻的妝容底下，其實是副男兒靈魂啊！娘娘連ID也要設為「fake_ cowdragon」，雙關語告訴大家他其實是「假昭榮」（昭榮原文소용，字面上拆開就是「牛」與「龍」），真實身分是青瓦台主廚張奉煥。

▼哲宗／金正賢 飾



ID：king. ironbell1831 #雙面君王 #觀察Stagram #哲宗 #金正賢

哲宗表面上是扶不起的阿斗、魁儡君王，實際上心思敏銳且堅毅。照片中眼神黯淡的他陷入沉思，因為他看穿了來自另個世界的金昭榮：「中殿比誰都還奇怪，彷彿從另一個世界過來一般」。兩個人關係會如何變化？同志愛（？）的發展引人期待。哲宗的ID巧妙諧音了「鐵」與「鐘」（哲宗原文철종，字面拆開就是「鐵」與「鐘」），而1831是他的出生年分。

▼純元王后／裴宗玉 飾



ID：Queen.soon1 #大王大妃 #童顏Stagram #純元王后 #裴宗玉

大王大妃純元王后是前任君王純祖的王后，雖然是為了鞏固權力而扶植哲宗的人物，但她卻說：「要維持青春美麗的秘訣，就是守住權力」，還有「童顏Stagram」的Hashtag令人噴笑，原來大妃娘娘心腸不惡，思想如此相當單純可愛是嗎？她的ID也很新潮寫作「soon1」，是用「純元」（순원）羅馬拼音「Soon One」改寫，其中，漢字「元」也同時有「首」、「起始」的意思，對應數字「1」亦可以說是意譯。

▼金左根／金太祐 飾



ID：left-guen.kim #權力中心 #指鹿為馬 #金左根 #金太祐

Hashtag中的成語「指鹿為馬」為顛倒是非的意思，金左根為宮中權力中心，還是純元王后的弟弟，他嚴肅的說：「對於我們來說，比起誰是誰，做還不做更重要」他會為哲宗的王位帶來何種威脅？金左根ID也有趣的將根字意譯寫成「left-」（左邊的）。

《哲仁王后》製作團隊表示，生活在現代的自由奔放的虛勢男張奉煥，穿越到了嚴格的紀律生活的中殿身體裡製造許多無法預知的狀況，會帶來許多新穎的笑點，「請大家期待在宮中掀起新風潮的『那個世界中殿』，和因為他產生變化的『雙面君王』哲宗，之間的靈魂出竅的緋聞」。

海報發布後不久，還有粉絲發現IG上有疑似製作組替人物們創辦的IG「zzang_cowdragon」與「iron_bell_2」。zzang_cowdragon名字寫金昭榮，職業寫主廚，介紹欄寫道：「我心裡好像有了另個世界的人 #中殿Stagram START」，iron_bell_2則老實寫自己是「朝鮮第25代君王，本名李元範」。



《哲仁王后》將在12月12日每週六日於tvN韓國時間晚間9點首播，目前海外網友期待度相當高，而韓國國內仍有些許抵制聲浪（因原著小說作者其他作品貶低高麗人）。

（圖：tvN）

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