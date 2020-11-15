韓國人才知道！五種混和起來更好吃的泡麵組合，只會單吃的話太落伍了！

火雞面加上乾拌冬粉意外的很和諧又讓人驚豔，真的推薦在家做做看～

對於韓國人來說泡麵就是日常生活中，不可或缺的食物，無論是當正餐或是點心、消夜都可以，每五天就要吃一次泡麵，所以這也讓韓國人延伸出許多泡麵的新吃法，這次不只是加入雞蛋或是起司這麼簡單的吃法，而是直接把兩包泡麵和在一起吃，碰出新滋味！

辛拉麵＋長崎炒碼麵/b>

沒想到泡麵也能混湯吧！紅湯與白湯的相遇，辣味中帶點清爽的感覺，烹煮時的小祕訣就是把炒碼麵的湯瀝掉，麵快熟的時候，加入辛拉麵的調味包，關火前可以加一點豆芽菜增加口感即可～

辣炒火雞面＋不倒翁乾拌冬粉

另外這個組合則是結合了麵條的勁道跟爽口的辣感，碰出意想不到的好滋味，先用冬粉的湯料和冬粉、火雞麵條一起煮開，瀝乾後加入醬包一起炒過就完成了，香香辣辣的冬粉讓你一吃就愛上！

咖哩泡麵＋小浣熊泡麵

接下來這個是韓國PC房的人氣組合，一樣是讓人愛不釋手的味道，先從較厚實的小浣熊麵條煮起，約過一分鐘後再加入咖哩泡麵的麵及料，完美融合海鮮辣味基底和咖哩的味道，讓人吃完還會忍不住再泡碗飯～

火魔王拉麵＋地獄泡麵

接著愛吃辣的韓國人，怎麼能錯過這個極辣與極辣的相遇呢～兩個最辣的泡麵煮再一起，在切上一點青陽辣椒點綴，保證讓你大冬天也能穿短袖，鼻涕流不停，如果喜歡吃辣的人，不妨可以試試看。

大醬泡麵＋牛骨湯麵

當然如火想來點清淡的味道，推薦可以選擇清甜的大醬泡麵和香氣十足的牛骨，就算你不吃辣的人，也可以輕鬆駕馭，小秘訣就是在煮麵的時候，可以加上些許的蒜末和蔥，這樣會更提升湯的層次～

(圖片或影片來源：三養、不倒翁、農心、Geumbi、Paldo、《完美搭檔》)

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