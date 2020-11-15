韩国人才知道！五种混和起来更好吃的泡面组合，只会单吃的话太落伍了！

火鸡面加上干拌冬粉意外的很和谐又让人惊艳，真的推荐在家做做看～

对於韩国人来说泡面就是日常生活中，不可或缺的食物，无论是当正餐或是点心、消夜都可以，每五天就要吃一次泡面，所以这也让韩国人延伸出许多泡面的新吃法，这次不只是加入鸡蛋或是起司这么简单的吃法，而是直接把两包泡面和在一起吃，碰出新滋味！

辛拉面＋长崎炒码面/b>

没想到泡面也能混汤吧！红汤与白汤的相遇，辣味中带点清爽的感觉，烹煮时的小秘诀就是把炒码面的汤沥掉，面快熟的时候，加入辛拉面的调味包，关火前可以加一点豆芽菜增加口感即可～

辣炒火鸡面＋不倒翁干拌冬粉

另外这个组合则是结合了面条的劲道跟爽口的辣感，碰出意想不到的好滋味，先用冬粉的汤料和冬粉、火鸡面条一起煮开，沥干后加入酱包一起炒过就完成了，香香辣辣的冬粉让你一吃就爱上！

咖哩泡面＋小浣熊泡面

接下来这个是韩国PC房的人气组合，一样是让人爱不释手的味道，先从较厚实的小浣熊面条煮起，约过一分钟后再加入咖哩泡面的面及料，完美融合海鲜辣味基底和咖哩的味道，让人吃完还会忍不住再泡碗饭～

火魔王拉面＋地狱泡面

接著爱吃辣的韩国人，怎么能错过这个极辣与极辣的相遇呢～两个最辣的泡面煮再一起，在切上一点青阳辣椒点缀，保证让你大冬天也能穿短袖，鼻涕流不停，如果喜欢吃辣的人，不妨可以试试看。

大酱泡面＋牛骨汤面

当然如火想来点清淡的味道，推荐可以选择清甜的大酱泡面和香气十足的牛骨，就算你不吃辣的人，也可以轻松驾驭，小秘诀就是在煮面的时候，可以加上些许的蒜末和葱，这样会更提升汤的层次～

(图片或影片来源：三养、不倒翁、农心、Geumbi、Paldo、《完美搭档》)

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