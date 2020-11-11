《女神降臨》海報與原著漫畫相似度100％！還有這些電視劇海報也超像原著！

即將於12月9日首播的tvN新水木電視劇《女神降臨》，描述對自己外貌有著自卑情結，而透過化妝讓自己成為女神的朱靜，遇見了隱藏著別人不知道的傷痛的修豪，兩人共享了秘密並逐漸找回自信心的浪漫愛情喜劇。

這劇快將在黃Viu煲劇平台播出，香港觀眾密切注意囉！



《女神降臨》尚未開播即話題不斷，改編自超高人氣同名網路漫畫原著，並由以《偶然發現的一天》受到觀眾們喜愛的導演金尚燁執導，受到許多漫畫迷與粉絲們的關注。演員卡司的顏值更令觀眾期待，文佳煐即飾演這位死也不能被發現素顏的女神任朱靜，而由車銀優飾演一位帶有自私基因的冷美男李修豪，以及由黃仁燁來飾演擁有完美身材的韓書竣。







11月11日公開的主要海報中，對比漫畫原著版的海報幾乎完全一樣。三位主要演員的高顏值加上動作眼神以及角度完全比照，真的是名符其實的漫撕男女。文佳煐穿著粉色上衣，倒映出鏡中那個素顏的自己，洋溢著可愛的氣息，令人期待她在女神以及素顏之間的變化。車銀優模範生的冰冷眼神與姿態也相當吸引人，黃仁燁也是一臉酷酷的，期待三人的交集。



除了12月9日即將首播的《女神降臨》外，其實還有很多改編自漫畫的電視劇作品，海報也力求完美呈現喔！

例如大家熟悉的《梨泰院CLASS》：



11月28日也即將首播的《驚奇的傳聞》



《他人即地獄》



《心裡的聲音》



《戀愛革命》



《漫撕男女》



《金秘書為何那樣》



照片: tvN, 網路

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