《女神降临》海报与原著漫画相似度100％！还有这些电视剧海报也超像原著！

即将於12月9日首播的tvN新水木电视剧《女神降临》，描述对自己外貌有著自卑情结，而透过化妆让自己成为女神的朱静，遇见了隐藏著别人不知道的伤痛的修豪，两人共享了秘密并逐渐找回自信心的浪漫爱情喜剧。

这剧快将在黄Viu煲剧平台播出，香港观众密切注意罗！



《女神降临》尚未开播即话题不断，改编自超高人气同名网路漫画原著，并由以《偶然发现的一天》受到观众们喜爱的导演金尚烨执导，受到许多漫画迷与粉丝们的关注。演员卡司的颜值更令观众期待，文佳煐即饰演这位死也不能被发现素颜的女神任朱静，而由车银优饰演一位带有自私基因的冷美男李修豪，以及由黄仁烨来饰演拥有完美身材的韩书竣。







11月11日公开的主要海报中，对比漫画原著版的海报几乎完全一样。三位主要演员的高颜值加上动作眼神以及角度完全比照，真的是名符其实的漫撕男女。文佳煐穿著粉色上衣，倒映出镜中那个素颜的自己，洋溢著可爱的气息，令人期待她在女神以及素颜之间的变化。车银优模范生的冰冷眼神与姿态也相当吸引人，黄仁烨也是一脸酷酷的，期待三人的交集。



除了12月9日即将首播的《女神降临》外，其实还有很多改编自漫画的电视剧作品，海报也力求完美呈现喔！

例如大家熟悉的《梨泰院CLASS》：



11月28日也即将首播的《惊奇的传闻》



《他人即地狱》



《心里的声音》



《恋爱革命》



《漫撕男女》



《金秘书为何那样》



照片: tvN, 网路

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