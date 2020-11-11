如果BTS防弹少年团是爸爸那个年代的人？年度周边大走复古风！

2020 年已接近尾声，即将回归的防弹少年团在公开〈BE (Deluxe Edition)〉相关预告的同时，也抢先释出 2021 年度周边的画报啦！

Big Hit Entertainment 今天（11 日）上午公开了防弹少年团《BTS 2021 Season’s Greetings》的预告画报，令人惊喜的是，七人都穿上令人联想到 7、80 年代青少年的服饰，搭上如今越来越少见的纸本地图、门票、报纸⋯⋯等道具，呈现出浓浓的复古风情。

在另一组画报中，防弹少年团则化身成复古的流行先驱，以大胆吸睛的穿搭游走在相机店、名牌钟表行、小吃店⋯⋯等怀旧的场景，大展平时难得一见的魅力。

在公开年度周边预告的同时，防弹少年团今天也抢先释出了〈BE (Deluxe Edition)〉的完整曲目表。包含早已曝光的主打歌 “Life goes on” 和英语单曲 “Dynamite” 在内，新专辑还会收录「在我房间里旅行的方法」、“Blue & Grey”、“Skit”、「暂时」、「病」与 “Stay” 共六首歌。期待将於 20 日问世的〈BE (Deluxe Edition)〉！



（照片或影片来源：Big Hit Entertainment）

Rachel@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻