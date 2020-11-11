《境遇之數》邕聖祐六大攻勢擄獲女心！虐心單戀轉熱戀吻不停

[劇情雷]電視劇《境遇之數》最近已進入劇情最後階段，上周所播出的內容中甜得令觀眾們看得忍不住害羞起來，這對CP在劇中從車子上親到圖書館再親到家裡，展現了熱戀中的情侶一分鐘都不願意分開的心情。

香港觀眾可上黃Viu煲劇平台觀看這套韓劇！



不過《境遇之數》從劇情一開始的設定，讓演出主角的邕聖祐被觀眾罵到臭頭，劇情後半才回頭想追回暗戀他10年的辛睿恩，加上有金桐俊這位強敵，邕聖祐用了什麼撩妹高招才讓女主角願意接受他呢？上週劇情出現的幾招就是他令人難以拒絕的關鍵：



＃代替女方被燙傷，趁機贏得照顧

李修（邕聖祐飾）看見低頭看手機卻拿著熱咖啡的客人就要撞上雨妍（辛睿恩飾），趕緊撲上去抱緊她，李修也因此肩膀被燙傷，藉此機會也得到了跟雨妍吃飯、看電影、逛超市的機會，雨妍也因為感到抱歉而讓李修隨時都可以聯絡她，於是電話就每天響個不停了。







＃親手做料理，逗笑冰山美人

把雨妍叫到自己家中，也奉上了親手製作的海鮮麵，李修小心翼翼的說著每一句話，擔心雨妍隨時會生氣離開，雨妍看到自己無法擦藥的李修，只好幫他照顧傷口，李修也因此樂開懷，說自己看到雨妍總是智商降低，讓雨妍笑了起來，實在無法對他生氣，同時李修也表達自己希望被挽留的心情。







＃海邊模仿《鬼怪》名台詞告白

李修約雨妍到海邊小村，更站上了海岸呈現《鬼怪》名場面，更說出了名台詞「因為天氣好，因為天氣不好，因為天氣剛剛好」「與你在一起的日子都很幸福」，雖然雨妍表面上沒有說什麼，但回到家卻是開心到快要飛上天。







＃假借車子沒油，停在路邊看星星

回程開車開到一半李修突然說車子沒有油了，要雨妍先下車，坐在後車廂美麗的星空也吸引了雨妍的目光，兩人也浪漫聊起天來，說了許多10年以來都沒談過的心底話。李修看似靠在雨妍肩上睡著，其實互相告白著，李修不等回答直接湊了上去，迎來了結束單戀曖昧令人心動的一吻。









＃用歌詞直接表白

回家之後李修立即打電話給雨妍，雨妍接起電話卻沒聽到李修的聲音，傳來一陣歌聲，歌詞不斷重複「我愛你，我愛你」，超浪漫的，兩人也想通話一陣子再睡覺，並且馬上約好明天約會的活動。









＃看對方表情有異馬上問「是我做錯了什麼嗎？」

李修小心翼翼的深怕雨妍生氣，所以一直注意著對方的神情，只要景雨妍表情有點不一樣，李修會立刻問「是我做錯了什麼嗎？」，相當尊重對方，有時也會讓雨妍會心一笑，即使沒有當面問也會事後傳訊息問，喝醉了也會記得問，李修真的是非常小心呵護這段感情的。









不過本集也開始出現了另一位女子，看起來氣勢比景雨妍更強，並且與李修關係不差，兩人的戀情會因此出現危機嗎？期待倒數4集的《境遇之數》。

照片：JTBC，《境遇之數》截圖

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞