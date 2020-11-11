《境遇之数》邕圣佑六大攻势掳获女心！虐心单恋转热恋吻不停

[剧情雷]电视剧《境遇之数》最近已进入剧情最后阶段，上周所播出的内容中甜得令观众们看得忍不住害羞起来，这对CP在剧中从车子上亲到图书馆再亲到家里，展现了热恋中的情侣一分钟都不愿意分开的心情。

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不过《境遇之数》从剧情一开始的设定，让演出主角的邕圣佑被观众骂到臭头，剧情后半才回头想追回暗恋他10年的辛睿恩，加上有金桐俊这位强敌，邕圣佑用了什么撩妹高招才让女主角愿意接受他呢？上周剧情出现的几招就是他令人难以拒绝的关键：



＃代替女方被烫伤，趁机赢得照顾

李修（邕圣佑饰）看见低头看手机却拿著热咖啡的客人就要撞上雨妍（辛睿恩饰），赶紧扑上去抱紧她，李修也因此肩膀被烫伤，藉此机会也得到了跟雨妍吃饭、看电影、逛超市的机会，雨妍也因为感到抱歉而让李修随时都可以联络她，於是电话就每天响个不停了。







＃亲手做料理，逗笑冰山美人

把雨妍叫到自己家中，也奉上了亲手制作的海鲜面，李修小心翼翼的说著每一句话，担心雨妍随时会生气离开，雨妍看到自己无法擦药的李修，只好帮他照顾伤口，李修也因此乐开怀，说自己看到雨妍总是智商降低，让雨妍笑了起来，实在无法对他生气，同时李修也表达自己希望被挽留的心情。







＃海边模仿《鬼怪》名台词告白

李修约雨妍到海边小村，更站上了海岸呈现《鬼怪》名场面，更说出了名台词「因为天气好，因为天气不好，因为天气刚刚好」「与你在一起的日子都很幸福」，虽然雨妍表面上没有说什么，但回到家却是开心到快要飞上天。







＃假借车子没油，停在路边看星星

回程开车开到一半李修突然说车子没有油了，要雨妍先下车，坐在后车厢美丽的星空也吸引了雨妍的目光，两人也浪漫聊起天来，说了许多10年以来都没谈过的心底话。李修看似靠在雨妍肩上睡著，其实互相告白著，李修不等回答直接凑了上去，迎来了结束单恋暧昧令人心动的一吻。









＃用歌词直接表白

回家之后李修立即打电话给雨妍，雨妍接起电话却没听到李修的声音，传来一阵歌声，歌词不断重复「我爱你，我爱你」，超浪漫的，两人也想通话一阵子再睡觉，并且马上约好明天约会的活动。









＃看对方表情有异马上问「是我做错了什么吗？」

李修小心翼翼的深怕雨妍生气，所以一直注意著对方的神情，只要景雨妍表情有点不一样，李修会立刻问「是我做错了什么吗？」，相当尊重对方，有时也会让雨妍会心一笑，即使没有当面问也会事后传讯息问，喝醉了也会记得问，李修真的是非常小心呵护这段感情的。









不过本集也开始出现了另一位女子，看起来气势比景雨妍更强，并且与李修关系不差，两人的恋情会因此出现危机吗？期待倒数4集的《境遇之数》。

照片：JTBC，《境遇之数》截图

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