《哲仁王后》申惠善大鬧宮廷喊：「我要回去！」巧和崔振赫《喪屍偵探》撞梗《薄荷糖》

崔振赫這次要從《喪屍偵探》轉職中殿娘娘，結果一樣慘ㅋㅋㅋㅋㅋ
tvN昨(10)日不僅發布《哲仁王后》「宮廷版Instagram」人物海報，也發布新一支預告，內容還巧合和特別演出的崔振赫上一部戲撞哽。這劇快將在黃Viu煲劇平台播出，香港觀眾密切注意囉！
申惠善飾演中殿金昭榮，身體裡困著從現代穿越的青瓦台主廚張奉煥靈魂。預告中，她在宮裡努力找尋各種方法回去，包括把自己淹死（？），但都徒勞無功，所有瘋狂行徑讓尚宮們覺得娘娘病了。
成了深宮怨婦的申惠善，在寢宮裡又是掉淚又冷笑的問自己：「我還能夠回去嗎？」壓抑不了就突然向天吶喊：「我要回去！」重現名電影《薄荷糖》裡，薛耿求迎向火車赴死的名場面。
巧的是，飾演張奉煥男兒身的崔振赫，上一檔電視劇《喪屍偵探》同樣也用了《薄荷糖》的哽宣傳。崔振赫在《喪屍偵探》飾演喪失記憶的喪屍，和中殿一樣想死死不了，同樣對無法回到從前的狀態感到無能為力。他上節目《不朽的傳說》模擬角色心境演唱了YB樂團看完電影所創作的〈薄荷糖〉一曲，副歌便是聲聲的「我要回去」，電視台後來也將崔振赫演唱片段與電視劇片段剪輯成MV預告。
得知崔振赫飾演申惠善穿越前的樣子，有網友打趣道：「清醒後不是變喪屍就是變女的」。雖然只是特別出演性質，但張奉煥一角是「靈魂人物」，崔振赫何時登場引人矚目，也已經有網友開始幻想他與金正賢的BL（Boys’ Love）情節。
《哲仁王后》將在12月12日每週六日於tvN韓國時間晚間9點首播。
▼相關影片
〈〔我要回去-預告〕中殿申惠善重現朝鮮時代版《薄荷糖》薛耿求精髓〉
〈電影《薄荷糖》薛耿求擋在火車前崩潰嘶吼：「我要回去！」〉
〈《喪屍偵探》MV預告〉
〈崔振赫〈薄荷糖〉完整演唱〉
（圖：tvN、Movie6 識電影、KBS、崔振赫所屬G-Tree Creative、金正賢所屬O& Entertainment）
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