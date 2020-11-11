《哲仁王后》申惠善大闹宫廷喊：「我要回去！」巧和崔振赫《丧尸侦探》撞梗《薄荷糖》

崔振赫这次要从《丧尸侦探》转职中殿娘娘，结果一样惨ㅋㅋㅋㅋㅋ
tvN昨(10)日不仅发布《哲仁王后》「宫廷版Instagram」人物海报，也发布新一支预告，内容还巧合和特别演出的崔振赫上一部戏撞哽。这剧快将在黄Viu煲剧平台播出，香港观众密切注意罗！
申惠善饰演中殿金昭荣，身体里困著从现代穿越的青瓦台主厨张奉焕灵魂。预告中，她在宫里努力找寻各种方法回去，包括把自己淹死（？），但都徒劳无功，所有疯狂行径让尚宫们觉得娘娘病了。
成了深宫怨妇的申惠善，在寝宫里又是掉泪又冷笑的问自己：「我还能够回去吗？」压抑不了就突然向天呐喊：「我要回去！」重现名电影《薄荷糖》里，薛耿求迎向火车赴死的名场面。
巧的是，饰演张奉焕男儿身的崔振赫，上一档电视剧《丧尸侦探》同样也用了《薄荷糖》的哽宣传。崔振赫在《丧尸侦探》饰演丧失记忆的丧尸，和中殿一样想死死不了，同样对无法回到从前的状态感到无能为力。他上节目《不朽的传说》模拟角色心境演唱了YB乐团看完电影所创作的〈薄荷糖〉一曲，副歌便是声声的「我要回去」，电视台后来也将崔振赫演唱片段与电视剧片段剪辑成MV预告。
得知崔振赫饰演申惠善穿越前的样子，有网友打趣道：「清醒后不是变丧尸就是变女的」。虽然只是特别出演性质，但张奉焕一角是「灵魂人物」，崔振赫何时登场引人瞩目，也已经有网友开始幻想他与金正贤的BL（Boys’ Love）情节。
《哲仁王后》将在12月12日每周六日於tvN韩国时间晚间9点首播。
▼相关影片
〈〔我要回去-预告〕中殿申惠善重现朝鲜时代版《薄荷糖》薛耿求精髓〉
〈电影《薄荷糖》薛耿求挡在火车前崩溃嘶吼：「我要回去！」〉
〈《丧尸侦探》MV预告〉
〈崔振赫〈薄荷糖〉完整演唱〉
（图：tvN、Movie6 识电影、KBS、崔振赫所属G-Tree Creative、金正贤所属O& Entertainment）
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