工作戀情難兼顧…姜丹尼爾與TWICE志效公開戀愛僅一年三個月劃下句點

大勢偶像姜丹尼爾與TWICE志效的公開戀愛歷經了一年三個月，最近劃下了句點。

姜丹尼爾與志效於2018年經過熟人介紹認識，進而發展為戀人關係，兩人都身為歌謠界的偶像，於2019年的8月開始了公開的戀愛。不過兩人的愛情要持續下去真的很困難，因為偶像的行程真的太過忙碌了，姜丹尼爾推出個人專輯，志效所屬的團體TWICE也行程滿檔，雙方在歌壇都是相當活躍的。





而日前經韓國媒體報導，兩人的目標都非常明確，據身邊友人透露，兩人目前都集中於專輯與相關工作上，於是見面的時間減少了許多。姜丹尼爾與志效在最近決定分手，目前也正在好好整理心情，雙方都認為「現階段工作似乎更為重要」，以此當作兩人分開的主要原因。





志效所屬的經紀公司JYP娛樂相關高層也表示：「與本人確認後也確實在最近分手了。」發表了正式的公司立場。姜丹尼爾所屬公司也表示兩人分手的消息屬實。



姜丹尼爾與志效都身為頂級的韓流Kpop偶像，當時兩人戀愛消息一出也引發全球粉絲們關注，姜丹尼爾更是像喜愛他的粉絲們致歉，仍獲得粉絲們的大力支持。志效最近以TWICE正規專輯「Eyes Wide Open」回歸，姜丹尼爾也正在準備新專輯當中。

照片：TVDaily

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