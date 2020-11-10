SM新女團「aespa」NINGNING虛擬角色公開！網友：「氛圍好像LISA，連衣服都一樣」

aespa每個成員都有一個對應的虛擬角色，NINGNING與虛擬角色合照一公開，也在韓網引發討論！

SM新女團「aespa」全名為「Avatar X Experience」是「æ」和具有兩面意思的英文單詞「aspect」結合而成，展現「遇見另一個自我，體驗全新世界」的意思，未來將會連接現實、虛擬世界等多樣化的方式來活動。



因此每個成員都有一個對應的虛擬角色，日前也公開WINTER、GISELLE和她們虛擬角色的合照。



9日，公開中國籍成員NINGNING的《SYNK, NINGNING》概念影片，她展現精湛的唱歌實力。官方SNS也公開她和AI形象虛擬成員的照片，有著粉紫色的頭髮，不過...這也在韓網引發熱議。



有網友提到與BLACKPINK LISA在《歌謠大戰》的造型很相似：「可能有人會覺得這是常見的衣服，但LISA身上的衣服是改造的。」



貼文一公開，網友們也紛紛表示：「連衣服都一模一樣，反而是想給LISA做了個角色」、「臉和氛圍都好像LISA」、「放上對比看起來真的有點像」、「只是模仿的水平而已，越看越好笑啊」、「SM有沒有放棄的想法」等等。



而「aespa」確定在11月17日帶著單曲《Black Mamba》正式出道。



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