工作恋情难兼顾…姜丹尼尔与TWICE志效公开恋爱仅一年三个月划下句点

大势偶像姜丹尼尔与TWICE志效的公开恋爱历经了一年三个月，最近划下了句点。

姜丹尼尔与志效於2018年经过熟人介绍认识，进而发展为恋人关系，两人都身为歌谣界的偶像，於2019年的8月开始了公开的恋爱。不过两人的爱情要持续下去真的很困难，因为偶像的行程真的太过忙碌了，姜丹尼尔推出个人专辑，志效所属的团体TWICE也行程满档，双方在歌坛都是相当活跃的。





而日前经韩国媒体报导，两人的目标都非常明确，据身边友人透露，两人目前都集中於专辑与相关工作上，於是见面的时间减少了许多。姜丹尼尔与志效在最近决定分手，目前也正在好好整理心情，双方都认为「现阶段工作似乎更为重要」，以此当作两人分开的主要原因。





志效所属的经纪公司JYP娱乐相关高层也表示：「与本人确认后也确实在最近分手了。」发表了正式的公司立场。姜丹尼尔所属公司也表示两人分手的消息属实。



姜丹尼尔与志效都身为顶级的韩流Kpop偶像，当时两人恋爱消息一出也引发全球粉丝们关注，姜丹尼尔更是像喜爱他的粉丝们致歉，仍获得粉丝们的大力支持。志效最近以TWICE正规专辑「Eyes Wide Open」回归，姜丹尼尔也正在准备新专辑当中。

照片：TVDaily

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