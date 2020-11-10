SM新女团「aespa」NINGNING虚拟角色公开！网友：「氛围好像LISA，连衣服都一样」

aespa每个成员都有一个对应的虚拟角色，NINGNING与虚拟角色合照一公开，也在韩网引发讨论！

SM新女团「aespa」全名为「Avatar X Experience」是「æ」和具有两面意思的英文单词「aspect」结合而成，展现「遇见另一个自我，体验全新世界」的意思，未来将会连接现实、虚拟世界等多样化的方式来活动。



因此每个成员都有一个对应的虚拟角色，日前也公开WINTER、GISELLE和她们虚拟角色的合照。



9日，公开中国籍成员NINGNING的《SYNK, NINGNING》概念影片，她展现精湛的唱歌实力。官方SNS也公开她和AI形象虚拟成员的照片，有著粉紫色的头发，不过...这也在韩网引发热议。



有网友提到与BLACKPINK LISA在《歌谣大战》的造型很相似：「可能有人会觉得这是常见的衣服，但LISA身上的衣服是改造的。」



贴文一公开，网友们也纷纷表示：「连衣服都一模一样，反而是想给LISA做了个角色」、「脸和氛围都好像LISA」、「放上对比看起来真的有点像」、「只是模仿的水平而已，越看越好笑啊」、「SM有没有放弃的想法」等等。



而「aespa」确定在11月17日带著单曲《Black Mamba》正式出道。



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