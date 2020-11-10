《Running Man》通話遊戲：池錫辰妻子秒認出劉在錫，張赫認不出金鍾國撇清「我們不熟」

完全出乎製作組意料，還爆出不少秘密是吧XDD

《Running Man》最新一集EP.528，其中一個遊戲叫「喂，是我」，成員們必須打給親友，但是要讓其他人接電話，若親友越早發現聲音不對勁，就越有利。

正當成員們討論各自要打給誰時，池錫辰的妻子「追擊者♡」湊巧打來了。劉在錫挑戰接聽，結果大嫂一聽就發現不對：「那什麼聲音？嚇我一跳，我還以為是別人。」繼續講不到兩句直接戳破：「好像是在錫哥耶！」全場哄堂大笑。大嫂才花10秒就分辨出對方並非自己的丈夫，還讓梁世燦大呼感動。



池錫辰問妻子：「果然，還是妳老公的聲音好聽吧？」妻子回應：「當然囉～♡」但是，哈哈問起大嫂的來電顯示為什麼是「追擊者」，池錫辰卻語塞，不知是害羞還是尷尬XD



雖然對答很流暢，但大嫂還搞不清楚情況：「你們怎麼會在一起，今天要錄影嗎？」池錫辰夫妻甜蜜放閃時光瞬間結束，朝夕相處的妻子竟然不知道丈夫飛去濟州島兩天一夜拍攝《Running Man》，全場譁然XDDD



金鍾國打給好友張赫，接聽的人是梁世燦，張赫完全沒發現，還淘淘不絕講下去，意外在節目上爆料金鍾國最近都沒連絡車太鉉！梁世燦順著胡謅下去：「煩死了，一直打來，太鉉幹嘛老是喝酒後打來啊？」張赫回：「他最近啊，就喜歡這樣，因為你這傢伙都不接電話啊！」（按：金鍾國、張赫與車太鉉是同年至親好友「龍年兄弟」）



劉在錫也試著騙張赫，電話在劉在錫和金鍾國之間傳來傳去，讓張赫相當混亂：「等等，我現在是在跟誰講電話？」、「現在和我講話的不是你（金鐘國）吧？」劉在錫問他為何分不出來金鍾國的聲音，他回答：「我們其實不太熟。」真不知道張赫這一切是真懵還是做效果XDD





▼節目片段

〈「別再通話了」池錫辰與妻子通話時產生心靈創傷！（ft.劉在錫）〉



〈「Too much talker」張赫與好友金鍾國驚險的友情測試！〉



（圖：friDay影音）

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