《Running Man》通话游戏：池锡辰妻子秒认出刘在锡，张赫认不出金钟国撇清「我们不熟」

完全出乎制作组意料，还爆出不少秘密是吧XDD

《Running Man》最新一集EP.528，其中一个游戏叫「喂，是我」，成员们必须打给亲友，但是要让其他人接电话，若亲友越早发现声音不对劲，就越有利。

正当成员们讨论各自要打给谁时，池锡辰的妻子「追击者♡」凑巧打来了。刘在锡挑战接听，结果大嫂一听就发现不对：「那什么声音？吓我一跳，我还以为是别人。」继续讲不到两句直接戳破：「好像是在锡哥耶！」全场哄堂大笑。大嫂才花10秒就分辨出对方并非自己的丈夫，还让梁世灿大呼感动。



池锡辰问妻子：「果然，还是你老公的声音好听吧？」妻子回应：「当然罗～♡」但是，哈哈问起大嫂的来电显示为什么是「追击者」，池锡辰却语塞，不知是害羞还是尴尬XD



虽然对答很流畅，但大嫂还搞不清楚情况：「你们怎么会在一起，今天要录影吗？」池锡辰夫妻甜蜜放闪时光瞬间结束，朝夕相处的妻子竟然不知道丈夫飞去济州岛两天一夜拍摄《Running Man》，全场哗然XDDD



金钟国打给好友张赫，接听的人是梁世灿，张赫完全没发现，还淘淘不绝讲下去，意外在节目上爆料金钟国最近都没连络车太铉！梁世灿顺著胡诌下去：「烦死了，一直打来，太铉干嘛老是喝酒后打来啊？」张赫回：「他最近啊，就喜欢这样，因为你这家伙都不接电话啊！」（按：金钟国、张赫与车太铉是同年至亲好友「龙年兄弟」）



刘在锡也试著骗张赫，电话在刘在锡和金钟国之间传来传去，让张赫相当混乱：「等等，我现在是在跟谁讲电话？」、「现在和我讲话的不是你（金钟国）吧？」刘在锡问他为何分不出来金钟国的声音，他回答：「我们其实不太熟。」真不知道张赫这一切是真懵还是做效果XDD





▼节目片段

〈「别再通话了」池锡辰与妻子通话时产生心灵创伤！（ft.刘在锡）〉



〈「Too much talker」张赫与好友金钟国惊险的友情测试！〉



（图：friDay影音）

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