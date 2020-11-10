退貨遠征隊對知美劉是真愛！真金手鏈價格曝光嚇呆所有人

退貨遠征隊的姐姐沒太豪爽了，出手就是奢華大牌禮物。

《玩什麼好呢》節目中嚴正花、李孝利、Jessi和華莎在劉在錫面前說上演了一出假爭吵，完美騙過了劉在錫。 那天大家坐在一起討論退貨遠征隊接下來的行程，華莎因為MAMAMOO回歸而著急，表情管理逐漸失控、進而突然離開錄影現場。 大家因為華莎的突然舉動被嚇傻，不知該如何是好，此時李孝利的一句話引爆戰火，Jessi氣到失控離場與李孝利大聲爭執，讓劉在錫與現場人員僵在原地不知所措。

無法放任不管的劉在錫親自來調解，這才發現原來大家精心準備了一場「隱藏攝像機騙局」，針對對象就是他自己。 騙局成功騙過劉在錫，大家端出蛋糕為劉在錫壓驚，還送上一份大禮，一條18K的手鏈，上面刻著代表劉在錫的老虎，這是一條特別為他定制的禮物。



劉在錫一直對金屬過敏，而因為節目人設設定，不得不戴著假手鏈出鏡，還被李孝利吐槽過，當時她還承諾若退貨遠征隊成功的話就為他換條真金手鏈。



退貨遠征隊鎮的兌現了承諾，送上了真手鏈。 節目播出後有網民好奇品牌和價格，搜完之後大讚「姐姐們太講義氣了」。 這條18K金手鏈來自高奢品牌Tiffany & Co.，售價1260萬韓幣，大手筆驚呆所有人，同時也感動於退貨遠征隊和劉在錫之間的溫暖情誼。



「圖：《玩什麼好呢》、Tiffany官網」

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