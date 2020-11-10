退货远征队对知美刘是真爱！真金手链价格曝光吓呆所有人

退货远征队的姐姐没太豪爽了，出手就是奢华大牌礼物。

《玩什么好呢》节目中严正花、李孝利、Jessi和华莎在刘在锡面前说上演了一出假争吵，完美骗过了刘在锡。 那天大家坐在一起讨论退货远征队接下来的行程，华莎因为MAMAMOO回归而著急，表情管理逐渐失控、进而突然离开录影现场。 大家因为华莎的突然举动被吓傻，不知该如何是好，此时李孝利的一句话引爆战火，Jessi气到失控离场与李孝利大声争执，让刘在锡与现场人员僵在原地不知所措。

无法放任不管的刘在锡亲自来调解，这才发现原来大家精心准备了一场「隐藏摄像机骗局」，针对对象就是他自己。 骗局成功骗过刘在锡，大家端出蛋糕为刘在锡压惊，还送上一份大礼，一条18K的手链，上面刻著代表刘在锡的老虎，这是一条特别为他定制的礼物。



刘在锡一直对金属过敏，而因为节目人设设定，不得不戴著假手链出镜，还被李孝利吐槽过，当时她还承诺若退货远征队成功的话就为他换条真金手链。



退货远征队镇的兑现了承诺，送上了真手链。 节目播出后有网民好奇品牌和价格，搜完之后大赞「姐姐们太讲义气了」。 这条18K金手链来自高奢品牌Tiffany & Co.，售价1260万韩币，大手笔惊呆所有人，同时也感动於退货远征队和刘在锡之间的温暖情谊。



「图：《玩什么好呢》、Tiffany官网」

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