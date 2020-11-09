那个被「芝士喷泉」打脸的韩国Youtuber又翻车了XD 这一次综艺之神光顾了他两次！

因「芝士喷泉」吃播失败，惨遭芝士打脸的吃播小哥Tasty Hoon最近太火了，不过这次他的吃播又翻车了，哈哈哈哈。

芝士喷泉小哥翻车之后， 小哥火到啥程度呢，在Google上搜索「cheese fountain（芝士喷泉）」，出来的不是商品介绍，也不是正经吃法，全都是这小哥的新闻......

后来，Tasty Hoon再次尝试同款芝士喷泉，终於成功！！



这次Tasty Hoon又挑战了巧克力喷泉，没想到再次翻车。 Tasty Hoon用巧克力喷泉搭配水果、面包等，喷泉流淌地十分顺滑成功，也让看得人松了一口气。



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只是接下来的动作让所有人看得捧腹大笑，小哥端起杯子准备倒牛奶，明明动作小心翼翼，但涌出来的牛奶并没有乖乖进入杯中，而是直接冲向了杯外。 小哥自己都露出一副难以置信的表情。 不过，相信有不少小伙伴倒这种盒装牛奶时也遇到过这种惨况，距离太难掌控了。



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火速擦干桌子之后，Tasty Hoon继续著吃播，似乎当天YouTube之神特别眷顾他，他拿起香蕉蘸巧克力酱，却没想到香蕉竟然断了.... 断... 了...



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接二连三的翻车看得网民们哈哈大笑，纷纷留言称：「笑到肚子疼」、「今年不管吃什么你都会红」等。



期待小哥再次翻身，哈哈哈哈哈~

「图：YouTube、google截图」

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