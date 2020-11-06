戲外是親母子，戲裡卻演姐弟！很想知道兒子叫媽媽「姐姐」會不會很尷尬XD

和自己的親兒子演姐弟會是什麼感覺呢?

《山茶花開時》中黃勇識的媽媽、《我的大叔》中三兄弟的媽媽等等，高斗心在多部人氣韓劇中扮演主角的媽媽而被國外觀眾所熟悉，也被大家親切地稱為「國民媽媽」之一，被很多男演員叫過媽媽的她卻在另一部劇中被親兒子叫姐姐。



高斗心的兒子金正煥一直很讓她驕傲，在國外留學時所學的是影像學，畢業後進入了一家顧問公司，沒想到兒子上了2年班之後突然辭職了，此時她才明白很多時候子女並不會遂父母心願。 辭職后的金正煥走上了和媽媽一樣的道路，當起了演員，其實高斗心一開始擔心兒子無法擺脫她的影子，勸說他嘗試教授、外交官等職業，但金正煥並沒有聽勸，堅持了當演員的夢想。



最終高斗心還是屈服了，金正煥也踏入影視劇圈，還和媽媽一同出演了《我親愛的朋友們》，金正煥演的是高斗心的弟弟。 當時許多觀眾並不知道兩人是母子，只覺得導演挑人太厲害了，姐弟倆竟然那麼像。 而他能出演這一角色也完全不是靠媽媽，是經歷了選拔才進了劇組，即使是劇組演員和工作人員也幾乎沒人知道他是高斗心的兒子。



「圖：《我的大叔》、《山茶花開時》、《我親愛的朋友們》」

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