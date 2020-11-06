戏外是亲母子，戏里却演姐弟！很想知道儿子叫妈妈「姐姐」会不会很尴尬XD

和自己的亲儿子演姐弟会是什么感觉呢?

《山茶花开时》中黄勇识的妈妈、《我的大叔》中三兄弟的妈妈等等，高斗心在多部人气韩剧中扮演主角的妈妈而被国外观众所熟悉，也被大家亲切地称为「国民妈妈」之一，被很多男演员叫过妈妈的她却在另一部剧中被亲儿子叫姐姐。



高斗心的儿子金正焕一直很让她骄傲，在国外留学时所学的是影像学，毕业后进入了一家顾问公司，没想到儿子上了2年班之后突然辞职了，此时她才明白很多时候子女并不会遂父母心愿。 辞职后的金正焕走上了和妈妈一样的道路，当起了演员，其实高斗心一开始担心儿子无法摆脱她的影子，劝说他尝试教授、外交官等职业，但金正焕并没有听劝，坚持了当演员的梦想。



最终高斗心还是屈服了，金正焕也踏入影视剧圈，还和妈妈一同出演了《我亲爱的朋友们》，金正焕演的是高斗心的弟弟。 当时许多观众并不知道两人是母子，只觉得导演挑人太厉害了，姐弟俩竟然那么像。 而他能出演这一角色也完全不是靠妈妈，是经历了选拔才进了剧组，即使是剧组演员和工作人员也几乎没人知道他是高斗心的儿子。



「图：《我的大叔》、《山茶花开时》、《我亲爱的朋友们》」

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