《Start-Up》才開播兩週多！「韓志平」金宣虎的IG追蹤人數從62萬漲至118萬，寶藏終於被發現了

在tvN週末劇《Start-Up》中，金宣虎飾演「韓志平」，是投資實力派人士，也是一個會對創業者放狠話的毒舌男。

小時候他利用南道山的名字寫信給徐達美（秀智 飾），長大後為了守護達美，還出借跑車、名錶、房子助攻南道山（南柱赫 飾）。



每週播出，韓網都會掀起巨大討論，觀眾們更會在相關影片留言：「我看過的劇中，歷代級男二就是韓志平」、「不是討厭道山，但志平真的太帥氣」、「我還是期待男二啊」、「怎麼會這麼完美」、「編劇啊～怎麼看都不想男二」、「男二病原來就是這樣嗎」等。



《Start-Up》在10月17日首播（目前播出6集），播出前金宣虎的IG追蹤人數約62萬，至今（11月5日）已經有118萬...兩週多的時間已暴漲約56萬。如果韓志平再繼續散發魅力，感覺之後還會再繼續漲啊 XD



（延伸閱讀：35歲金宣虎最近超紅，其實3年前才轉入電視劇圈！一切全都因為媽媽的一個眼神）

不少網友也表示：「我也是其中之一」、「在《最強送餐員》中第一次見到他，覺得長得帥，所以希望他能火起來，沒想到他真的這麼火了」、「我要瘋了，因爲你」、「笑起來真的好好看」、「寶藏終於被發現了」、「我是《百日的郎君》注意到他的」等等。



（圖：tvN《Start-Up》、S.A.L.T. 娛樂、IG@seonho__kim）

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