《Start-Up》才开播两周多！「韩志平」金宣虎的IG追踪人数从62万涨至118万，宝藏终於被发现了

在tvN周末剧《Start-Up》中，金宣虎饰演「韩志平」，是投资实力派人士，也是一个会对创业者放狠话的毒舌男。

小时候他利用南道山的名字写信给徐达美（秀智 饰），长大后为了守护达美，还出借跑车、名表、房子助攻南道山（南柱赫 饰）。



每周播出，韩网都会掀起巨大讨论，观众们更会在相关影片留言：「我看过的剧中，历代级男二就是韩志平」、「不是讨厌道山，但志平真的太帅气」、「我还是期待男二啊」、「怎么会这么完美」、「编剧啊～怎么看都不想男二」、「男二病原来就是这样吗」等。



《Start-Up》在10月17日首播（目前播出6集），播出前金宣虎的IG追踪人数约62万，至今（11月5日）已经有118万...两周多的时间已暴涨约56万。如果韩志平再继续散发魅力，感觉之后还会再继续涨啊 XD



（延伸阅读：35岁金宣虎最近超红，其实3年前才转入电视剧圈！一切全都因为妈妈的一个眼神）

不少网友也表示：「我也是其中之一」、「在《最强送餐员》中第一次见到他，觉得长得帅，所以希望他能火起来，没想到他真的这么火了」、「我要疯了，因爲你」、「笑起来真的好好看」、「宝藏终於被发现了」、「我是《百日的郎君》注意到他的」等等。



（图：tvN《Start-Up》、S.A.L.T. 娱乐、IG@seonho__kim）

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