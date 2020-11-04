35歲金宣虎最近超紅，其實3年前才轉入電視劇圈！一切全都因為媽媽的一個眼神

大家都有看《Start-Up》嗎，是不是也被南柱赫和秀智感情神助攻的金宣虎圈粉了呢?

金宣虎在劇中是風險投資首席韓志平，他有著迷人的雙面性，是大刀闊斧的魄力工作狂，也是從小匿名寫信溫暖女主角徐達美（秀智 飾）心的暖男，還和徐達美的奶奶有深厚的祖孫情。 這種反差萌的劇中設定，再加上高大的身材和臉上的小酒窩，立刻為他圈粉無數！



2009年金宣虎憑藉音樂劇《New Boeing Boeing》出道，之後的他聽取了學長的建議參與出演了話劇《屋塔房小貓》、《True West》、《蜘蛛女之吻》等作品，用7年的時間積累了豐富的舞台經驗。 2017年在金宣虎32歲的時候，他決定轉戰影視劇圈，通過朋友聯繫到電視劇《金科長》的李恩真製作人，前後歷經四次試鏡后，成功獲選為財務部忙內「宣相泰」一角，並提名為當年度KBS新人獎，獲得肯定。



對於從話劇跨界到電視劇圈，金宣虎的背後也有故事。 他表示：「其實我屬於很能賺錢的話劇演員，已經經歷過了那段演到累死的時期，在圈子裡站穩了地位。 但在一般人的認知里，話劇演員是吃青春飯的，我就覺得一定要上一次電視，讓父母不要擔心我。《金科長》試鏡成功後就暫停了一段時間的話劇演出在家休息。 有天我在家裡一邊看電視一邊笑，我從她的眼神裡看到了覺得我很不像樣的神情，突然她就問我：「宣虎啊，成了嗎? 」我記得當時回她：「不知道，不過說是過了」。



從話劇圈到電視劇圈，金宣虎要從「新人」做起，而這一切全都是父母為了讓安心。 35歲才大紅的金宣虎，「藏起來的寶石」終於被大眾發現了。

「圖：SALT娛樂、NATE PHOTOS」

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