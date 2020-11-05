《第六感》刘在锡一直被车太铉吐槽长得丑！这两道问题也在网路引发热烈讨论，你会怎么选 XD

由刘在锡、吴娜拉、全昭旻、Jessi和美珠出演的综艺《第六感》，播出后受到许多观众喜爱，更有著超高讨论度。

第一季的最后一期是车太铉担任嘉宾，他适应得非常好，真的可以加入当成员啊（笑）！



为了获得提示，进行「异口同声，一条心」游戏，全部队员必须对问题作出相同的回答，获胜的队伍就可以获得提示。当中，有两道问题也在网路上引发热烈讨论，就一起来看看吧 XD



如果和下面一个人交往的话？

1.没有工作，从我这里拿领用钱的朴宝剑 、 2.没好好洗澡，每天都有汗臭味的朴叙俊 、 3.20代的刘在锡





一听到问题，Jessi还问：「不过在锡哥的30代是什么？」刘在锡：「是我的20代。」车太铉：「Jessi啊～（刘在锡）最丑的时候，如果你看到20代刘在锡的话，我觉得你会选择和臭味。」



如果一定要和其中一个人拍吻戏的话？

1.3天没刷牙的孔刘 、 2.胡须很乱长的李栋旭 、 3.打扮好看的刘在锡





全昭旻也好奇问：「打扮好看是到什么程度呢？穿什么衣服了？」车太铉再次吐槽：「穿得再好看也是长得丑。」结果...真的没有人选刘在锡，让他喊：「怎么不说我的名字呢？我太伤心了。」



这集也是这季的最后一期，最后刘在锡还说：「唉～这个真的要分季拍。」也希望之后是原班人马回归，这组合真的太有趣啦！





（图：tvN《第六感》）

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻