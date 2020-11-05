韓業內人士票選「2020年最佳&最差電視劇」：《The King》各方面拖後腿，就連李敏鎬、金高銀都救不回來！

近日有韓國媒體邀請200位業內人士進行問卷調查，結果口碑一流的《機智醫生生活》高票當選「2020最佳電視劇」，但沒想到「最差」竟然是投給了李敏鎬、金高銀主演的《The King：永遠的君主》！

參與這次調查的包括影視製作人員、電視台職員、娛樂記者等，可以說代表了較為冷靜客觀的意見。

其中，tvN電視劇《機智醫生生活》以70票獲選「2020年最佳電視劇」。 該劇由《請回答》系列的編劇導演再度合作打造，曹政奭、田美都、柳演錫、鄭敬淏、金大明飾演醫生五人幫，講述醫生、護士、病人之間的故事，不僅劇情溫馨治癒，各位 演員的表演也生動真實，雖然每周只製作和播出一集，但每一集的收視率都不斷上升，就連演員們演唱的OST都在音源榜上佔領一位良久，再次證明瞭人氣。

目前《機智醫生生活》正在準備拍攝第二季，讓人十分期待！



排在第二的劇也獲得多達60票的支持，那就是JTBC的話題之作《夫妻的世界》。 這部劇深入探討了愛情的真相、夫妻和親子關係的本質，屢屢引起討論，收視率不僅刷新了JTBC歷代紀錄，大結局更是衝到31.7%（首都圈），金喜愛、朴海俊、韓素希、金永敏等演員的表現也獲得觀眾一致讚許。



此外，《屍戰朝鮮2》、《秘密森林2》、《愛的迫降》、《雖然是精神病但沒關係》、《梨泰院Class》等也有上榜。

而說到「2020最差電視劇」就有點悲傷，以46票當選第一的正是SBS電視劇《The King：永遠的君主》。 這部劇由人氣演員李敏鎬、金高銀主演，《鬼怪》等口碑佳作的編劇金銀淑執筆，開播前備受期待，然而因為過於複雜的故事設定、令人無語的CG特效、難以引起共鳴的感情線，播出期間一直受到負面評價，最後只以8%收視率結尾，甚至被評為「給金銀淑作家的名聲留下污點」。



此外上榜的還有開播之初就引起爭議的《便利店新星》，收視率徘徊在0%附近的KBS《快過來》，由丁海寅、蔡秀彬主演但因為劇情太拖而提前劇終的tvN《一半的一半》，以及金泰希複出之作《Hi Bye, Mama!》。

（圖源：SBS，JTBC，tvN）

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