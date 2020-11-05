韩业内人士票选「2020年最佳&最差电视剧」：《The King》各方面拖后腿，就连李敏镐、金高银都救不回来！

近日有韩国媒体邀请200位业内人士进行问卷调查，结果口碑一流的《机智医生生活》高票当选「2020最佳电视剧」，但没想到「最差」竟然是投给了李敏镐、金高银主演的《The King：永远的君主》！

参与这次调查的包括影视制作人员、电视台职员、娱乐记者等，可以说代表了较为冷静客观的意见。

其中，tvN电视剧《机智医生生活》以70票获选「2020年最佳电视剧」。 该剧由《请回答》系列的编剧导演再度合作打造，曹政奭、田美都、柳演锡、郑敬淏、金大明饰演医生五人帮，讲述医生、护士、病人之间的故事，不仅剧情温馨治愈，各位 演员的表演也生动真实，虽然每周只制作和播出一集，但每一集的收视率都不断上升，就连演员们演唱的OST都在音源榜上占领一位良久，再次证明了人气。

目前《机智医生生活》正在准备拍摄第二季，让人十分期待！



排在第二的剧也获得多达60票的支持，那就是JTBC的话题之作《夫妻的世界》。 这部剧深入探讨了爱情的真相、夫妻和亲子关系的本质，屡屡引起讨论，收视率不仅刷新了JTBC历代纪录，大结局更是冲到31.7%（首都圈），金喜爱、朴海俊、韩素希、金永敏等演员的表现也获得观众一致赞许。



此外，《尸战朝鲜2》、《秘密森林2》、《爱的迫降》、《虽然是精神病但没关系》、《梨泰院Class》等也有上榜。

而说到「2020最差电视剧」就有点悲伤，以46票当选第一的正是SBS电视剧《The King：永远的君主》。 这部剧由人气演员李敏镐、金高银主演，《鬼怪》等口碑佳作的编剧金银淑执笔，开播前备受期待，然而因为过於复杂的故事设定、令人无语的CG特效、难以引起共鸣的感情线，播出期间一直受到负面评价，最后只以8%收视率结尾，甚至被评为「给金银淑作家的名声留下污点」。



此外上榜的还有开播之初就引起争议的《便利店新星》，收视率徘徊在0%附近的KBS《快过来》，由丁海寅、蔡秀彬主演但因为剧情太拖而提前剧终的tvN《一半的一半》，以及金泰希复出之作《Hi Bye, Mama!》。

（图源：SBS，JTBC，tvN）

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