這段真的好催淚！《Start-Up》奶奶金海淑對「小乖乖」金宣虎說：「我從來沒有後悔過，只是覺得遺憾」

tvN週末劇《Start-Up》由裴秀智、南柱赫、金宣虎、姜漢娜主演。
圍繞著一個夢想成為史蒂夫·賈伯斯一樣的有錢人徐達美（裴秀智 飾）和科技公司創立人南道山（南柱赫 飾）之間的愛情故事。
韓志平（金宣虎 飾，少年時期：南多凜 飾）是育幼院小孩，獨立自主走投無路時，遇見了徐達美的奶奶（金海淑 飾），奶奶收留了他，讓他到自己的熱狗店過夜，有著深厚的祖孫情感。韓志平還不信任奶奶，以為她把他帳戶的錢都領走，但...其實沒有，最後奶奶與他告別真的超催淚。
長大後韓志平也與奶奶相遇，第5集播出中，他意外聽到奶奶和達美媽媽的對話，原來奶奶為了籌達美的大學學費把熱狗店賣掉，但...從那天起達美就休學，拼命地努力賺錢，幫奶奶買了熱狗餐車。
韓志平問她：「妳不曾後悔嗎？如果不是我，達美本來可以去上大學的，妳也不用把店賣掉。我不應該收留那傢伙的，妳應該多少後悔過吧？」奶奶：「我從來沒有後悔過，只是覺得遺憾，我真希望我能更早遇見你，這樣過節就能和你一起打花牌、幫你準備海苔飯捲，如果有人看不起你，我就去找對方父母理論。雖然無法代替你的父母，但至少可以當個愛管閒事的鄰居奶奶。」這段....真的又讓人看到流淚。
這次金宣虎飾演的韓志平，也在網路上引發熱烈討論，在5、6集中他也開始幫助達美，並給他建議，相信支持他的觀眾們，都希望他可以勇敢追愛吧（笑）？（延伸閱讀：《Start-Up》金宣虎飾演的「韓志平」引發熱議！網友：「又一個讓人心動的歷代級男二」）
（圖：netflix、tvN《Start-Up》）
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