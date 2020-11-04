这段真的好催泪！《Start-Up》奶奶金海淑对「小乖乖」金宣虎说：「我从来没有后悔过，只是觉得遗憾」

tvN周末剧《Start-Up》由裴秀智、南柱赫、金宣虎、姜汉娜主演。
围绕著一个梦想成为史蒂夫・贾伯斯一样的有钱人徐达美（裴秀智 饰）和科技公司创立人南道山（南柱赫 饰）之间的爱情故事。
韩志平（金宣虎 饰，少年时期：南多凛 饰）是育幼院小孩，独立自主走投无路时，遇见了徐达美的奶奶（金海淑 饰），奶奶收留了他，让他到自己的热狗店过夜，有著深厚的祖孙情感。韩志平还不信任奶奶，以为她把他帐户的钱都领走，但...其实没有，最后奶奶与他告别真的超催泪。
长大后韩志平也与奶奶相遇，第5集播出中，他意外听到奶奶和达美妈妈的对话，原来奶奶为了筹达美的大学学费把热狗店卖掉，但...从那天起达美就休学，拼命地努力赚钱，帮奶奶买了热狗餐车。
韩志平问她：「你不曾后悔吗？如果不是我，达美本来可以去上大学的，你也不用把店卖掉。我不应该收留那家伙的，你应该多少后悔过吧？」奶奶：「我从来没有后悔过，只是觉得遗憾，我真希望我能更早遇见你，这样过节就能和你一起打花牌、帮你准备海苔饭卷，如果有人看不起你，我就去找对方父母理论。虽然无法代替你的父母，但至少可以当个爱管闲事的邻居奶奶。」这段....真的又让人看到流泪。
这次金宣虎饰演的韩志平，也在网路上引发热烈讨论，在5、6集中他也开始帮助达美，并给他建议，相信支持他的观众们，都希望他可以勇敢追爱吧（笑）？（延伸阅读：《Start-Up》金宣虎饰演的「韩志平」引发热议！网友：「又一个让人心动的历代级男二」）
（图：netflix、tvN《Start-Up》）
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