諧星朴智宣被發現和母親一起死於家中！曾獲KBS演藝大賞「最佳女諧星」，明天就是生日

今日下午1點44分左右，諧星朴智宣和母親被發現一同死於首爾麻浦區的自家住宅，现场未发现遗书。
據報導，朴智宣的父親因為朴智宣和母親都不接電話而感到異常，報警后和警方一起進入家中，才發現兩人均已經斷氣，現場尚未發現遺書。
朴智宣平時就患有疾病，一直在治療，母親也從老家來到首爾和朴智宣一起居住。 目前警方正在調查具體的死亡經過。
朴智宣出生於1984年11月3日，明天就是她的36歲生日。
朴智宣畢業於高立大學教育系，2007年作為KBS第22期公開招聘的諧星出道，同年在KBS演藝大賞中獲得喜劇部門「女子新人獎」，2010年獲得KBS演藝大賞喜劇部門「女子最優秀獎」。
朴智宣一直以來獨立活動、沒有所屬社和經紀人，今年上半年出演《一周偶像》擔任過特別MC，上個月還為NCT團綜《NCT WORLD 2.0》發佈會、電視劇《私生活》發佈會、男團Verivery的showcase擔任過MC。
有媒體報道稱，朴智宣上月中旬曾接到新節目的出演邀約，但進行了拒絕：「因為身體不好，似乎無法繼續活動了。好像應該去一下大的醫院。」
願故人安息。
（圖源：Twitter@the_verivery）
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