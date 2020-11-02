谐星朴智宣被发现和母亲一起死於家中！曾获KBS演艺大赏「最佳女谐星」，明天就是生日 《认识的哥哥》别看磪有情长得柔弱美美的，个人技蛮令人震惊！ [有片]《Start-Up》金宣虎泪洒《两天一夜》！心中的纠结被一语道破：「不断思考自己到底正在做什么？」

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