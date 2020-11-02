谐星朴智宣被发现和母亲一起死於家中！曾获KBS演艺大赏「最佳女谐星」，明天就是生日

今日下午1点44分左右，谐星朴智宣和母亲被发现一同死於首尔麻浦区的自家住宅，现场未发现遗书。
据报导，朴智宣的父亲因为朴智宣和母亲都不接电话而感到异常，报警后和警方一起进入家中，才发现两人均已经断气，现场尚未发现遗书。
朴智宣平时就患有疾病，一直在治疗，母亲也从老家来到首尔和朴智宣一起居住。 目前警方正在调查具体的死亡经过。
朴智宣出生於1984年11月3日，明天就是她的36岁生日。
朴智宣毕业於高立大学教育系，2007年作为KBS第22期公开招聘的谐星出道，同年在KBS演艺大赏中获得喜剧部门「女子新人奖」，2010年获得KBS演艺大赏喜剧部门「女子最优秀奖」。
朴智宣一直以来独立活动、没有所属社和经纪人，今年上半年出演《一周偶像》担任过特别MC，上个月还为NCT团综《NCT WORLD 2.0》发布会、电视剧《私生活》发布会、男团Verivery的showcase担任过MC。
有媒体报道称，朴智宣上月中旬曾接到新节目的出演邀约，但进行了拒绝：「因为身体不好，似乎无法继续活动了。好像应该去一下大的医院。」
愿故人安息。
（图源：Twitter@the_verivery）
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