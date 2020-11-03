aespa成員KARINA曝光的真實美貌！這麼快就和EXO KAI拍廣告了，資源太好！

SM娛樂力推的新女團aespa陸續公開了成員們的宣傳照，第二位曝光的成員KARINA其實很早就出現在廣告中啦。

現代汽車通過官方YouTube 頻道公開了KARINA與師兄EXO的成員Kai一同出鏡的拍攝的廣告，吸引了所有人的目光。



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廣告中KARINA展現了別樣魅力，不僅公開了舞蹈實力，最引人注目的還是她的清純外貌，和此前曝光的宣傳照是完全不同的氛圍。 廣告中搭電梯的片段讓網友們見到了KARINA的真實顏值，沒有了宣傳照中的朦胧濾鏡，更顯真實。KARINA皮膚白皙，蘋果肌飽滿，還有一雙嬌媚的上挑大眼，帶著慵懶的貓系魅力。





對此，網民們紛紛表現出了「比預告照更漂亮」、「果然還是 SM」、「外貌看起來很時尚啊」等正面的反應。



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此外，aespa是SM娛樂在Red Velvet之後，時隔6 年再次推出的女團，也是繼 NCT 之後暌違4年力推的新愛豆團。 由成員 WINTER（韓國）、KARINA（韓國）、寧寧（中國）、GISELLE（日本）組成，將於11月17日發行首張單曲《BLACK Mamba》重磅出道。

「圖：YouTube」

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