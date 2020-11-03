aespa成员KARINA曝光的真实美貌！这么快就和EXO KAI拍广告了，资源太好！

SM娱乐力推的新女团aespa陆续公开了成员们的宣传照，第二位曝光的成员KARINA其实很早就出现在广告中啦。

现代汽车通过官方YouTube 频道公开了KARINA与师兄EXO的成员Kai一同出镜的拍摄的广告，吸引了所有人的目光。



via GIPHY

广告中KARINA展现了别样魅力，不仅公开了舞蹈实力，最引人注目的还是她的清纯外貌，和此前曝光的宣传照是完全不同的氛围。 广告中搭电梯的片段让网友们见到了KARINA的真实颜值，没有了宣传照中的朦胧滤镜，更显真实。KARINA皮肤白皙，苹果肌饱满，还有一双娇媚的上挑大眼，带著慵懒的猫系魅力。





对此，网民们纷纷表现出了「比预告照更漂亮」、「果然还是 SM」、「外貌看起来很时尚啊」等正面的反应。



via GIPHY

此外，aespa是SM娱乐在Red Velvet之后，时隔6 年再次推出的女团，也是继 NCT 之后暌违4年力推的新爱豆团。 由成员 WINTER（韩国）、KARINA（韩国）、宁宁（中国）、GISELLE（日本）组成，将於11月17日发行首张单曲《BLACK Mamba》重磅出道。

「图：YouTube」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻