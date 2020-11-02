李孝利將停工生小孩？向粉絲們約定「5年後回來」爆發大眾關注！ 《認識的哥哥》別看磪有情長得柔弱美美的，個人技蠻令人震驚！ [有片]《Start-Up》金宣虎淚灑《兩天一夜》！心中的糾結被一語道破：「不斷思考自己到底正在做什麼？」

MBC綜藝《玩什麼好呢》最近的特別企劃團體SSAK3及退貨遠征隊，令人見識到始終不變的女神李孝利，不管是青春還是性感冶豔，她始終主宰著舞台上的表演。而最近她在線上問候卻向大家約定「5年後回來」？

最近在線上社群媒體公開了影片訊息的李孝利，還穿著退貨遠征隊中的成員「天玉」的服裝，向大家問候：「《露營俱樂部Gallery》的各位大家好，我是Fin.K.L的隊長李孝利。」「現在我正以天玉的身分努力認真的活動著，這次馬上就來到最後一次拍攝了。往後5年過後再向各位獻上我的問候，大家到時候可別忘記我喔，以Linda、天玉身分活動的期間，大家對我的支持以及應援我都相當感謝。我們5年後再見吧！」此話一出立即讓網友們相當關注。



大家對於李孝利在影片中提到的「5年」這期間所包含的意義相當好奇，而退貨遠征隊的最後一場活動將於11月7日播出的《玩什麼好呢》節目中公開。李孝利口中的「5年後回來」讓網友們相當關心，她曾在SSAK3組合時就曾談及自己的生育計畫，於是網友們也推測是否她所謂的5年就是打算生小孩以及育兒？



當時同為SSAK3的團員劉在錫則說：「我發了簡訊給她，拜託她再唱一首冬季的歌曲。」也拜託李孝利的老公李尚順繼續製作冬季歌曲。李孝利則表示：「我的確有生小孩的計畫，如果到時還沒有小孩的話，會再參與活動的，目前正在吃中藥調養中。」「結婚已經8年了，這應該是很自然的不是嗎？到了聖誕節時還沒懷孕的話我就參與活動。送我個小小的離別禮物吧！送我一盒驗孕劑吧。」李孝利直來直往地說。



關於李孝利的提到自己有生小孩的計畫，她也透過網路節目《Face ID》加以說明，「原本是開玩笑的不過事情好像漸漸擴大了，太恐怖。我原本就有在吃中藥。有些人（懷孕）很容易，對有些人來說很困難。在準備懷孕的人們，歷經了比想像中更辛苦的事情，這次我明白了。全國的人們都這麼挺我為我加油，我一定會努力去做。」也得到大家熱烈的支持。



李孝利接連在SSAK3與退貨遠征隊都擔任隊長，尤其最近退貨遠征隊活動中她更是活躍，主打歌曲「Don’t Touch Me」也深受大家喜愛，紅色萬玉（嚴正化）與橘色天玉（李孝利），粉紅銀菲（Jessi）及紫色絲菲（華莎）四人各自散發不同魅力。從錄音到音源公開，出道舞台等，每周都登上熱門話題，也讓粉絲們對於這樣的限定組合開始捨不得了。



照片:《玩什麼好呢》截圖, MBC

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