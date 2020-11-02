李孝利将停工生小孩？向粉丝们约定「5年后回来」爆发大众关注！ 《认识的哥哥》别看磪有情长得柔弱美美的，个人技蛮令人震惊！ [有片]《Start-Up》金宣虎泪洒《两天一夜》！心中的纠结被一语道破：「不断思考自己到底正在做什么？」

MBC综艺《玩什么好呢》最近的特别企划团体SSAK3及退货远征队，令人见识到始终不变的女神李孝利，不管是青春还是性感冶艳，她始终主宰著舞台上的表演。而最近她在线上问候却向大家约定「5年后回来」？

最近在线上社群媒体公开了影片讯息的李孝利，还穿著退货远征队中的成员「天玉」的服装，向大家问候：「《露营俱乐部Gallery》的各位大家好，我是Fin.K.L的队长李孝利。」「现在我正以天玉的身分努力认真的活动著，这次马上就来到最后一次拍摄了。往后5年过后再向各位献上我的问候，大家到时候可别忘记我喔，以Linda、天玉身分活动的期间，大家对我的支持以及应援我都相当感谢。我们5年后再见吧！」此话一出立即让网友们相当关注。



大家对於李孝利在影片中提到的「5年」这期间所包含的意义相当好奇，而退货远征队的最后一场活动将於11月7日播出的《玩什么好呢》节目中公开。李孝利口中的「5年后回来」让网友们相当关心，她曾在SSAK3组合时就曾谈及自己的生育计画，於是网友们也推测是否她所谓的5年就是打算生小孩以及育儿？



当时同为SSAK3的团员刘在锡则说：「我发了简讯给她，拜托她再唱一首冬季的歌曲。」也拜托李孝利的老公李尚顺继续制作冬季歌曲。李孝利则表示：「我的确有生小孩的计画，如果到时还没有小孩的话，会再参与活动的，目前正在吃中药调养中。」「结婚已经8年了，这应该是很自然的不是吗？到了圣诞节时还没怀孕的话我就参与活动。送我个小小的离别礼物吧！送我一盒验孕剂吧。」李孝利直来直往地说。



关於李孝利的提到自己有生小孩的计画，她也透过网路节目《Face ID》加以说明，「原本是开玩笑的不过事情好像渐渐扩大了，太恐怖。我原本就有在吃中药。有些人（怀孕）很容易，对有些人来说很困难。在准备怀孕的人们，历经了比想像中更辛苦的事情，这次我明白了。全国的人们都这么挺我为我加油，我一定会努力去做。」也得到大家热烈的支持。



李孝利接连在SSAK3与退货远征队都担任队长，尤其最近退货远征队活动中她更是活跃，主打歌曲「Don’t Touch Me」也深受大家喜爱，红色万玉（严正化）与橘色天玉（李孝利），粉红银菲（Jessi）及紫色丝菲（华莎）四人各自散发不同魅力。从录音到音源公开，出道舞台等，每周都登上热门话题，也让粉丝们对於这样的限定组合开始舍不得了。



照片:《玩什么好呢》截图, MBC

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