SM新女團「aespa」11月出道曲《Black Mamba》，影片公開實力受關注！ 《認識的哥哥》別看磪有情長得柔弱美美的，個人技蠻令人震驚！ [有片]《Start-Up》金宣虎淚灑《兩天一夜》！心中的糾結被一語道破：「不斷思考自己到底正在做什麼？」

看了成員們動態的影片後，感覺又更不一樣了！

SM娛樂將在11月17日讓新人女團「aespa」正式出道，也一併公開了出道單曲名為《Black Mamba》。



▼官方也公開了官方釋出了成員們的形象預告，KARINA、WINTER、NINGNING、GISELLE 四人各具特色，預計能創造出新時代的全新概念組合：



▼KARINA，韓國人、2000年出生，主唱（Vocal）。



▼WINTER，韓國人、2001年出生，主舞（Main Daner）。



▼NINGNING，中國人、2002年出生，門面+主唱（Visual+Vocal）。



▼GISELLE，日韓混血、2000年出生，RAP擔當。



融合「虛擬」與「現實」之間的世界觀，也受到網民們的關注，在動態影片公開後，討論度再度提高，她們的出道也受到更多人的期待。

（圖：SM娛樂／aespa）

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