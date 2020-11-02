SM新女團「aespa」11月出道曲《Black Mamba》，影片公開實力受關注！
明星 2020年11月2日 星期一13:00 MiJimin
看了成員們動態的影片後，感覺又更不一樣了！
SM娛樂將在11月17日讓新人女團「aespa」正式出道，也一併公開了出道單曲名為《Black Mamba》。
▼官方也公開了官方釋出了成員們的形象預告，KARINA、WINTER、NINGNING、GISELLE 四人各具特色，預計能創造出新時代的全新概念組合：
▼KARINA，韓國人、2000年出生，主唱（Vocal）。
▼WINTER，韓國人、2001年出生，主舞（Main Daner）。
▼NINGNING，中國人、2002年出生，門面+主唱（Visual+Vocal）。
▼GISELLE，日韓混血、2000年出生，RAP擔當。
融合「虛擬」與「現實」之間的世界觀，也受到網民們的關注，在動態影片公開後，討論度再度提高，她們的出道也受到更多人的期待。
（圖：SM娛樂／aespa）
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留言/評論
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黑曼巴是出道曲，真毒😁😁😁跟她們的氛圍很相稱呢。
5小時前
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感覺又更不一樣了...
...因為更無好感, 是電動代言吧??? 🙈🙉
#我們公司好像要完蛋了
6小時前
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Karina舞跳成这样你說他是Vocal🤔... 我会很好奇Winter主舞的话，难不成能飞了。。真的很好奇
6小時前
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Winter 真的長得比較美啊～
可惜門面擔當不是她。。。😢
5小時前
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的確她們給我的印象真的滿不好，尤其那個kina 的還什麼
但真的沒必要酸成這樣
什麼眼距需要調整^_^
如果本人在面前量你不敢這樣講吧，那為什麼在網路上就可以這樣猖狂
做人不要雙標好嗎
1小時前