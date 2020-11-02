SM新女团「aespa」11月出道曲《Black Mamba》，影片公开实力受关注！
明星 2020年11月2日 星期一13:00 MiJimin
看了成员们动态的影片后，感觉又更不一样了！
SM娱乐将在11月17日让新人女团「aespa」正式出道，也一并公开了出道单曲名为《Black Mamba》。
▼官方也公开了官方释出了成员们的形象预告，KARINA、WINTER、NINGNING、GISELLE 四人各具特色，预计能创造出新时代的全新概念组合：
▼KARINA，韩国人、2000年出生，主唱（Vocal）。
▼WINTER，韩国人、2001年出生，主舞（Main Daner）。
▼NINGNING，中国人、2002年出生，门面+主唱（Visual+Vocal）。
▼GISELLE，日韩混血、2000年出生，RAP担当。
融合「虚拟」与「现实」之间的世界观，也受到网民们的关注，在动态影片公开后，讨论度再度提高，她们的出道也受到更多人的期待。
（图：SM娱乐／aespa）
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留言/评论
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黑曼巴是出道曲，真毒😁😁😁跟她們的氛圍很相稱呢。
6小时前
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Karina舞跳成这样你說他是Vocal🤔... 我会很好奇Winter主舞的话，难不成能飞了。。真的很好奇
6小时前
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感覺又更不一樣了...
...因為更無好感, 是電動代言吧??? 🙈🙉
#我們公司好像要完蛋了
6小时前
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Winter 真的長得比較美啊～
可惜門面擔當不是她。。。😢
5小时前
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