SM新女团「aespa」11月出道曲《Black Mamba》，影片公开实力受关注！ 《认识的哥哥》别看磪有情长得柔弱美美的，个人技蛮令人震惊！ [有片]《Start-Up》金宣虎泪洒《两天一夜》！心中的纠结被一语道破：「不断思考自己到底正在做什么？」

看了成员们动态的影片后，感觉又更不一样了！

SM娱乐将在11月17日让新人女团「aespa」正式出道，也一并公开了出道单曲名为《Black Mamba》。



▼官方也公开了官方释出了成员们的形象预告，KARINA、WINTER、NINGNING、GISELLE 四人各具特色，预计能创造出新时代的全新概念组合：



▼KARINA，韩国人、2000年出生，主唱（Vocal）。



▼WINTER，韩国人、2001年出生，主舞（Main Daner）。



▼NINGNING，中国人、2002年出生，门面+主唱（Visual+Vocal）。



▼GISELLE，日韩混血、2000年出生，RAP担当。



融合「虚拟」与「现实」之间的世界观，也受到网民们的关注，在动态影片公开后，讨论度再度提高，她们的出道也受到更多人的期待。

（图：SM娱乐／aespa）

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