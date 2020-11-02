SM新女团「aespa」11月出道曲《Black Mamba》，影片公开实力受关注！

SM新女团「aespa」11月出道曲《Black Mamba》，影片公开实力受关注！

明星   2020年11月2日   星期一13:00   MiJimin   83

看了成员们动态的影片后，感觉又更不一样了！

SM娱乐将在11月17日让新人女团「aespa」正式出道，也一并公开了出道单曲名为《Black Mamba》。

▼官方也公开了官方释出了成员们的形象预告，KARINA、WINTER、NINGNING、GISELLE 四人各具特色，预计能创造出新时代的全新概念组合：

▼KARINA，韩国人、2000年出生，主唱（Vocal）。

▼WINTER，韩国人、2001年出生，主舞（Main Daner）。

▼NINGNING，中国人、2002年出生，门面+主唱（Visual+Vocal）。

▼GISELLE，日韩混血、2000年出生，RAP担当。

融合「虚拟」与「现实」之间的世界观，也受到网民们的关注，在动态影片公开后，讨论度再度提高，她们的出道也受到更多人的期待。

（图：SM娱乐／aespa）

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
  • 黑曼巴是出道曲，真毒😁😁😁跟她們的氛圍很相稱呢。
    6小时前
  • Karina舞跳成这样你說他是Vocal🤔... 我会很好奇Winter主舞的话，难不成能飞了。。真的很好奇
    6小时前
  • 感覺又更不一樣了... ...因為更無好感, 是電動代言吧??? 🙈🙉 #我們公司好像要完蛋了
    6小时前
  • Winter 真的長得比較美啊～ 可惜門面擔當不是她。。。😢
    5小时前
  • 惡女聯盟三人組，公司真係完蛋了
    5小时前
→更多留言...(78)
在Facebook上的留言
主页 » 明星 » SM新女团「aespa」11月出道曲《Black Mamba》，影片公开实力受关注！
© 2020 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 广告查询 免责声明 招募写手