燦烈被韓粉要求退出EXO！友人實名再爆料：前女友說的是真的+要求我不要發言！

【K社韓文小百科】韓國最新旅遊宣傳片太魔性太洗腦了！YouTube瘋傳，看一遍就停不下來了XD 【最終篇】這些年關於SM娛樂的傳聞：信不信由你！ 根本時空穿越！整身韓服也超適合的女星，秀智更是成為首位的韓服封面！

EXO成員燦烈在被前女友深夜爆料狙擊之後，又遭到了又一輪的披露。

28日，一位自稱燦烈女友的爆料人深夜發文，曬出了多張照片，聲稱自己和燦烈從17年10月開始地下戀情，但燦烈三年內出軌十餘次，劈腿對象包括女團成員、空姐、伴舞等10餘人，震驚整個飯圈。同日晚些時候，SM娛樂對此發佈了極短的聲明，表示「無立場可表明」。



哪知事情還未結束，一名自稱是燦烈友人的A某通過自己的SNS再次大爆料，表示：「燦烈是個超出普通慾望的野心勃勃的人，我們因為伯賢的介紹而認識，剛開始還以為是個很不錯的人，後來因為他的言行舉止覺得僅維持朋友關係就行了，我的想法和感覺果然沒錯。現在這種處境完全是你的業報...我曾經告訴你要謹言慎行，你卻說即使這樣喜歡他的人也很多，這根本就是欺騙...對喜歡你、為你加油的人來說，你都沒能遵守最基本的禮儀...你要承認你真的沒什麼音樂才華，也要知道周圍真正的音樂人一提到你就會嘲笑你...」。



A某甚至還表示前女友說的都是事實，並數落燦烈不要責怪別人，而是應該反省自己，還暗示事情爆發後燦烈打電話給自己要求自己「不要發言」，不要為事件發言。因A某以實名在網上發文，讓韓國網友對其爆料看起來更具真實性。不過燦烈的隊友伯賢同天在自己的SNS上留言表示：「我朋友是誰？」側面否認認識A某。與燦烈合作過的音樂導演RAIDEN也發文支持，表示：「He will be fine」，力挺燦烈。



從事情爆發到現在，無論是SM的極短回應，還是燦烈的沉默，都讓粉絲們表示很失望，已經有韓國粉絲要求燦烈退團，而EXO的官方Gallery也發佈聲明稱：「絕對不能容忍給一個人帶來巨大傷害，強烈要求SM讓燦烈儘快退出EXO。」也有粉絲還是希望謹慎對待「應該聽聽燦烈自己的回答」。



「圖：SM娛樂、NATE NEWS截圖」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞