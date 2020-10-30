灿烈被韩粉要求退出EXO！友人实名再爆料：前女友说的是真的+要求我不要发言！

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EXO成员灿烈在被前女友深夜爆料狙击之后，又遭到了又一轮的披露。

28日，一位自称灿烈女友的爆料人深夜发文，晒出了多张照片，声称自己和灿烈从17年10月开始地下恋情，但灿烈三年内出轨十余次，劈腿对象包括女团成员、空姐、伴舞等10余人，震惊整个饭圈。同日晚些时候，SM娱乐对此发布了极短的声明，表示「无立场可表明」。



哪知事情还未结束，一名自称是灿烈友人的A某通过自己的SNS再次大爆料，表示：「灿烈是个超出普通欲望的野心勃勃的人，我们因为伯贤的介绍而认识，刚开始还以为是个很不错的人，后来因为他的言行举止觉得仅维持朋友关系就行了，我的想法和感觉果然没错。现在这种处境完全是你的业报...我曾经告诉你要谨言慎行，你却说即使这样喜欢他的人也很多，这根本就是欺骗...对喜欢你、为你加油的人来说，你都没能遵守最基本的礼仪...你要承认你真的没什么音乐才华，也要知道周围真正的音乐人一提到你就会嘲笑你...」。



A某甚至还表示前女友说的都是事实，并数落灿烈不要责怪别人，而是应该反省自己，还暗示事情爆发后灿烈打电话给自己要求自己「不要发言」，不要为事件发言。因A某以实名在网上发文，让韩国网友对其爆料看起来更具真实性。不过灿烈的队友伯贤同天在自己的SNS上留言表示：「我朋友是谁？」侧面否认认识A某。与灿烈合作过的音乐导演RAIDEN也发文支持，表示：「He will be fine」，力挺灿烈。



从事情爆发到现在，无论是SM的极短回应，还是灿烈的沉默，都让粉丝们表示很失望，已经有韩国粉丝要求灿烈退团，而EXO的官方Gallery也发布声明称：「绝对不能容忍给一个人带来巨大伤害，强烈要求SM让灿烈尽快退出EXO。」也有粉丝还是希望谨慎对待「应该听听灿烈自己的回答」。



「图：SM娱乐、NATE NEWS截图」

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