【K社韓文小百科】韓國最新旅遊宣傳片太魔性太洗腦了！YouTube瘋傳，看一遍就停不下來了XD 【最終篇】這些年關於SM娛樂的傳聞：信不信由你！ 根本時空穿越！整身韓服也超適合的女星，秀智更是成為首位的韓服封面！

今天又是和大家分享SM娛樂八卦的一天，還是那句老話，信不信由你。

這些年關於SM娛樂的傳聞：信不信由你！

這些年關於SM娛樂的傳聞：信不信由你！part. 2

這些年關於SM娛樂的傳聞：信不信由你！part. 3

1.NCT泰一有段時間迷上了看悲傷影片，當時他在YouTube上只看悲傷片段，而且不是一個人看，還讓其他成員看，在看到其他成員落淚之前會一直讓他們看，除了Mark之外大部份人都是「受害者」。



2.在UFO TOWN時期，SM旗下歌手中只有Red Velvet的Irene的頭像是黑白色，粉絲們好奇是不是公司沒給換，Irene表示是自己很喜歡那個頭像而已。

3.NCT志晟的某位粉絲下班之後就趕到簽名會上，脖子上還掛著社員證，志晟看到之後驚訝地說：「哦莫，我爸爸也在這家公司上班。 」

4.EXO SUHO在練習生時期因為嚴謹的性格被稱為「勛章先生」。



5.NCT WINWIN曾在洗澡時以原Key闖過臉紅思春期的《給你宇宙》。

6.NCT YUTA被爸爸教訓時會想：這大叔是怎麼回事。



關於SM娛樂的「八卦傳聞」就到這裡啦！

「圖：theqoo、NATE PHOTOS、SM娛樂」

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