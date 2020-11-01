【K社韩文小百科】韩国最新旅游宣传片太魔性太洗脑了！YouTube疯传，看一遍就停不下来了XD 【最终篇】这些年关於SM娱乐的传闻：信不信由你！ 根本时空穿越！整身韩服也超适合的女星，秀智更是成为首位的韩服封面！

今天又是和大家分享SM娱乐八卦的一天，还是那句老话，信不信由你。

这些年关於SM娱乐的传闻：信不信由你！

这些年关於SM娱乐的传闻：信不信由你！part. 2

这些年关於SM娱乐的传闻：信不信由你！part. 3

1.NCT泰一有段时间迷上了看悲伤影片，当时他在YouTube上只看悲伤片段，而且不是一个人看，还让其他成员看，在看到其他成员落泪之前会一直让他们看，除了Mark之外大部份人都是「受害者」。



2.在UFO TOWN时期，SM旗下歌手中只有Red Velvet的Irene的头像是黑白色，粉丝们好奇是不是公司没给换，Irene表示是自己很喜欢那个头像而已。

3.NCT志晟的某位粉丝下班之后就赶到签名会上，脖子上还挂著社员证，志晟看到之后惊讶地说：「哦莫，我爸爸也在这家公司上班。 」

4.EXO SUHO在练习生时期因为严谨的性格被称为「勋章先生」。



5.NCT WINWIN曾在洗澡时以原Key闯过脸红思春期的《给你宇宙》。

6.NCT YUTA被爸爸教训时会想：这大叔是怎么回事。



关於SM娱乐的「八卦传闻」就到这里啦！

「图：theqoo、NATE PHOTOS、SM娱乐」

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