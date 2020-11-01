【K社韓文小百科】韓國最新旅遊宣傳片太魔性太洗腦了！YouTube瘋傳，看一遍就停不下來了XD 【最終篇】這些年關於SM娛樂的傳聞：信不信由你！ 根本時空穿越！整身韓服也超適合的女星，秀智更是成為首位的韓服封面！

一身韓服卻絲毫無違和感，還能展現出超脫凡人的氣質～

｜金裕貞

童星出身的金裕貞在2016年主演的電視劇《雲畫的月光》中，男扮女裝只為了要入宮，無論是在劇中的男裝或是女裝的韓服，他都能輕鬆駕馭，而且完美呈現出不一樣的韻味！

｜金所泫

明亮的大眼睛、高挺的鼻子加上小巧玲瓏的臉蛋，讓金所泫給人一種非常端莊有氣質的感覺，從《孤單又燦爛的神－鬼怪》中的皇后，到《朝鮮浪漫喜劇–綠豆傳》的妓生，都給觀眾留下深刻的印象。

｜文彩元

具有「韓服女神」美名的文彩元，許多作品中都有韓服的裝扮，例如電視劇《風之畫師》、《公主的男人》、《雞龍仙女傳》等，都展現出端莊優雅的魅力，而且在電影《明堂》中，更是被評為「最適合穿韓服的演員」

｜秀智

從頭到尾跟韓服非常相配的還有秀智，在電影《桃李花歌》飾演朝鮮第一位女唱家，彷彿就像是從畫裡走出來的一樣，完美了消化韓服，也因次成為第一個穿韓服登上封面雜誌的人。

｜李英愛

另外也穿著韓服登上封面的還有李英愛，從以前的電視劇《大長今》到現在的《師任堂，光的日記》，韓服就像是李英愛的代名詞，華麗的裝飾、精緻的造型，完美體現了優雅的美麗姿態～

(圖片或影片來源：《雲畫的月光》、IG@wow_kimsohyun、《明堂》、《桃李花歌》、marie claire)

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