2020版《Signal 信號》讓人忍不住一直追看下去的燒腦新劇《Kairos》首播好評如潮！ 【K社韓文小百科】韓國最新旅遊宣傳片太魔性太洗腦了！YouTube瘋傳，看一遍就停不下來了XD 【最終篇】這些年關於SM娛樂的傳聞：信不信由你！ 根本時空穿越！整身韓服也超適合的女星，秀智更是成為首位的韓服封面！

留言/評論 呢套幾好睇

Joan Huang如何

同私心+1

很好看!

我是因為申成祿 跟李世榮加上劇情題材也喜歡♥️ 一直都覺得申成祿演技很強👏👏👍而且後來發現他超高的189公分😳 →更多留言...(9) 在Facebook上的留言