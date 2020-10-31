2020版《Signal 信號》讓人忍不住一直追看下去的燒腦新劇《Kairos》首播好評如潮！

【無雷觀後感】這套劇除演員陣容強勁（申成祿、李世榮、安普賢、姜昇潤）外，劇情亦相當緊湊，而且畫面相當有質感，讓觀眾很想接二連三地看下去啊！
大家還記得四年前被稱為神劇的《Signal 信號》嗎？同樣以隔世追兇為主題–新劇《Kairos》，由「渣皇」申成祿和「實力派童星」李世榮攜手主演，就只有一個月的「時差」，用電話讓在兩個不同時空的兩人聯繫在一起。
在神劇《Signal 信號》裡的李帝勳和趙震雄，是用對講機溝通來攜手辦案，在《Kairos》裡，申成祿和李世榮各自在只有相差一個月的時空，用手機聯繫彼此，生活在現在的申成祿是為了救回失蹤的女兒和心愛的妻子，而生活在過去的李世榮則是要找回失蹤的母親。
▼中字預告：
神奇的是…兩人僅能在晚上10:33至10:34(這短短一分鐘內)，可以聯繫上對方，不知這個時間是代表著什麼意義呢？
*香港觀眾每逢週一、二深夜可上黃Viu煲劇平台觀看這套韓劇！
這套劇拍得猶如電影般，有著細膩的質感與氛圍，如在表達兩個不同時空時，其畫面會以兩種基底手法（現代&復古）呈現，方便觀眾分辨，不會容易混淆，加上緊湊的劇情，更是吸引觀眾想一直追看下去～
另外，演員們的演技更是不容忽視，他們在情感上的渲染度，都讓觀眾產生共鳴，獲得很好的評價，其中飾演李世榮好友的姜昇潤，在欠下賭債後被圍打，以及因被債務壓到走投無路與女主對峙的一幕，都表現出相當棒的演技。
▼姜昇潤慘被爆打...
值得留意的是，在申成祿和李世榮身邊的人都相當可疑，似乎都在謀劃些甚麼，現階段在首4集留下了伏筆，等待之後一一解開。究竟申成祿和李世榮用手機聯繫後，所改變的命運會否帶來更多的問題？
（圖：黃Viu煲劇平台）
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